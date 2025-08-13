Музей Бахрушина и Минкультуры Абхазии подписали соглашение о сотрудничестве
Минкультуры Абхазии подписало соглашение с Бахрушинским театральным музеем
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музеяВыставка Бахрушинского театрального музея
© Фото : предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
Выставка Бахрушинского театрального музея . Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина и министерство культуры Абхазии подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба минкультуры России.
"Бахрушинский музей, являясь федеральным научно-методическим центром по сохранению и популяризации отечественного театрального наследия, продолжит развивать культурно-просветительские инициативы в этом направлении – теперь уже в Республике Абхазия. Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор БТМ (Бахрушинского театрального музея - ред.) Кристина Трубинова и министр культуры Республики Абхазия Даур Кове", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подписание соглашения стало важным шагом к углублению гуманитарных связей двух стран. "Флагманские проекты Бахрушинского театрального музея – "Новый музей театра", Детский центр, масштабные научно-просветительские инициативы – выходят на международный уровень и вносят вклад в развитие культурного диалога Абхазии и России", – приводятся в сообщении слова Трубиновой.
Министр культуры Абхазии рассказал, что в рамках соглашения планируется создать Новый музей в стенах Русского драматического театра имени Фазиля Искандера. Музей театра в Сухуме откроется 26 августа - он станет пятым проектом, реализованным в рамках федеральной программы "Новый музей театра". В его экспозицию войдут более 120 уникальных экспонатов из собрания театра имени Искандера и фондов БТМ - афиши, архивные документы, фотоматериалы и другие артефакты, которые расскажут об истории одного из ведущих театров Абхазии с начала 1980-х годов. Особое место займет воссозданный кабинет выдающегося писателя Фазиля Искандера - первое мемориальное пространство, посвященное литератору, на его родине.
Среди ключевых направлений сотрудничества российского музея и абхазского минкультуры будет создание Детского центра, который станет новой образовательной площадкой для знакомства детей с миром театральных профессий.