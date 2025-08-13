https://ria.ru/20250813/kultura-2035012988.html

Музей Бахрушина и Минкультуры Абхазии подписали соглашение о сотрудничестве

Музей Бахрушина и Минкультуры Абхазии подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 13.08.2025

Музей Бахрушина и Минкультуры Абхазии подписали соглашение о сотрудничестве

Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина и министерство культуры Абхазии подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T14:20:00+03:00

2025-08-13T14:20:00+03:00

2025-08-13T14:20:00+03:00

культура

абхазия

россия

сухум

кристина трубинова

фазиль искандер

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916420498_0:60:1274:777_1920x0_80_0_0_c4f4c8f7d4988a50d4b2f8025f01ef7e.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина и министерство культуры Абхазии подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба минкультуры России. "Бахрушинский музей, являясь федеральным научно-методическим центром по сохранению и популяризации отечественного театрального наследия, продолжит развивать культурно-просветительские инициативы в этом направлении – теперь уже в Республике Абхазия. Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор БТМ (Бахрушинского театрального музея - ред.) Кристина Трубинова и министр культуры Республики Абхазия Даур Кове", - говорится в сообщении. Отмечается, что подписание соглашения стало важным шагом к углублению гуманитарных связей двух стран. "Флагманские проекты Бахрушинского театрального музея – "Новый музей театра", Детский центр, масштабные научно-просветительские инициативы – выходят на международный уровень и вносят вклад в развитие культурного диалога Абхазии и России", – приводятся в сообщении слова Трубиновой. Министр культуры Абхазии рассказал, что в рамках соглашения планируется создать Новый музей в стенах Русского драматического театра имени Фазиля Искандера. Музей театра в Сухуме откроется 26 августа - он станет пятым проектом, реализованным в рамках федеральной программы "Новый музей театра". В его экспозицию войдут более 120 уникальных экспонатов из собрания театра имени Искандера и фондов БТМ - афиши, архивные документы, фотоматериалы и другие артефакты, которые расскажут об истории одного из ведущих театров Абхазии с начала 1980-х годов. Особое место займет воссозданный кабинет выдающегося писателя Фазиля Искандера - первое мемориальное пространство, посвященное литератору, на его родине. Среди ключевых направлений сотрудничества российского музея и абхазского минкультуры будет создание Детского центра, который станет новой образовательной площадкой для знакомства детей с миром театральных профессий.

https://ria.ru/20250213/minkultury-1999109893.html

абхазия

россия

сухум

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

абхазия, россия, сухум, кристина трубинова, фазиль искандер, в мире