https://ria.ru/20250813/kuban-2035009099.html
На Кубани задержали последнего из шести сбежавших иностранцев
На Кубани задержали последнего из шести сбежавших иностранцев - РИА Новости, 13.08.2025
На Кубани задержали последнего из шести сбежавших иностранцев
Правоохранители задержали последнего из шести иностранцев, сбежавших из центра временного содержания в Гулькевичском районе Кубани, сообщили в ГУ МВД России по... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T14:06:00+03:00
2025-08-13T14:06:00+03:00
2025-08-13T14:06:00+03:00
происшествия
россия
гулькевичский район
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939158001_0:216:3067:1941_1920x0_80_0_0_aa0bd5bb327ab025d03dc3c0a546e7fb.jpg
СОЧИ, 13 авг - РИА Новости. Правоохранители задержали последнего из шести иностранцев, сбежавших из центра временного содержания в Гулькевичском районе Кубани, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Ранее в краевом управлении МВД сообщали РИА Новости, что пятерых сбежавших иностранцев задержали во вторник в Краснодаре, на них составлены административные материалы по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). "В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска краевого главка полиции совместно с коллегами из Геленджика задержали шестого сбежавшего из центра временного содержания иностранных граждан. Мужчина прятался в хозпостройке в посёлке Прасковеевка", - говорится в сообщении. Уточняется, что задержанного также привлекут к административной ответственности по статье 19.3 КоАП РФ.
https://ria.ru/20250807/peterburg-2033866153.html
россия
гулькевичский район
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939158001_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_d8470ba0978c3435ca65d017d6958f7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, гулькевичский район, краснодарский край
Происшествия, Россия, Гулькевичский район, Краснодарский край
На Кубани задержали последнего из шести сбежавших иностранцев
На Кубани нашли шестого сбежавшего из центра временного содержания иностранцев