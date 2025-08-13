Рейтинг@Mail.ru
На Кубани задержали последнего из шести сбежавших иностранцев
14:06 13.08.2025
На Кубани задержали последнего из шести сбежавших иностранцев
На Кубани задержали последнего из шести сбежавших иностранцев - РИА Новости, 13.08.2025
На Кубани задержали последнего из шести сбежавших иностранцев
Правоохранители задержали последнего из шести иностранцев, сбежавших из центра временного содержания в Гулькевичском районе Кубани, сообщили в ГУ МВД России по...
происшествия
россия
гулькевичский район
краснодарский край
СОЧИ, 13 авг - РИА Новости. Правоохранители задержали последнего из шести иностранцев, сбежавших из центра временного содержания в Гулькевичском районе Кубани, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Ранее в краевом управлении МВД сообщали РИА Новости, что пятерых сбежавших иностранцев задержали во вторник в Краснодаре, на них составлены административные материалы по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). "В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска краевого главка полиции совместно с коллегами из Геленджика задержали шестого сбежавшего из центра временного содержания иностранных граждан. Мужчина прятался в хозпостройке в посёлке Прасковеевка", - говорится в сообщении. Уточняется, что задержанного также привлекут к административной ответственности по статье 19.3 КоАП РФ.
россия
гулькевичский район
краснодарский край
происшествия, россия, гулькевичский район, краснодарский край
Происшествия, Россия, Гулькевичский район, Краснодарский край
На Кубани задержали последнего из шести сбежавших иностранцев

На Кубани нашли шестого сбежавшего из центра временного содержания иностранцев

СОЧИ, 13 авг - РИА Новости. Правоохранители задержали последнего из шести иностранцев, сбежавших из центра временного содержания в Гулькевичском районе Кубани, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Ранее в краевом управлении МВД сообщали РИА Новости, что пятерых сбежавших иностранцев задержали во вторник в Краснодаре, на них составлены административные материалы по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).
"В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска краевого главка полиции совместно с коллегами из Геленджика задержали шестого сбежавшего из центра временного содержания иностранных граждан. Мужчина прятался в хозпостройке в посёлке Прасковеевка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что задержанного также привлекут к административной ответственности по статье 19.3 КоАП РФ.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
В Петербурге заподозрили иностранного студента в помощи мошенникам
7 августа, 10:23
 
ПроисшествияРоссияГулькевичский районКраснодарский край
 
 
