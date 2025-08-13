https://ria.ru/20250813/kuban-2035009099.html

На Кубани задержали последнего из шести сбежавших иностранцев

На Кубани задержали последнего из шести сбежавших иностранцев - РИА Новости, 13.08.2025

На Кубани задержали последнего из шести сбежавших иностранцев

Правоохранители задержали последнего из шести иностранцев, сбежавших из центра временного содержания в Гулькевичском районе Кубани, сообщили в ГУ МВД России по...

СОЧИ, 13 авг - РИА Новости. Правоохранители задержали последнего из шести иностранцев, сбежавших из центра временного содержания в Гулькевичском районе Кубани, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Ранее в краевом управлении МВД сообщали РИА Новости, что пятерых сбежавших иностранцев задержали во вторник в Краснодаре, на них составлены административные материалы по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). "В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска краевого главка полиции совместно с коллегами из Геленджика задержали шестого сбежавшего из центра временного содержания иностранных граждан. Мужчина прятался в хозпостройке в посёлке Прасковеевка", - говорится в сообщении. Уточняется, что задержанного также привлекут к административной ответственности по статье 19.3 КоАП РФ.

