Суд опросил двух свидетелей по делу о теракте в "Крокусе"

Второй западный окружной военный суд в среду опросил двух свидетелей по делу о теракте в "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости один из участников процесса. РИА Новости, 13.08.2025

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в среду опросил двух свидетелей по делу о теракте в "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости один из участников процесса. "Сегодня суд опросил двух свидетелей, остальное время изучали показания потерпевших, следующее заседание пройдет завтра", - рассказал собеседник агентства. Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.

