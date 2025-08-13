Рейтинг@Mail.ru
Теракт в "Крокусе" планировалось устроить во время концерта - РИА Новости, 13.08.2025
06:48 13.08.2025
Теракт в "Крокусе" планировалось устроить во время концерта
Теракт в "Крокусе" планировалось устроить во время концерта - РИА Новости, 13.08.2025
Теракт в "Крокусе" планировалось устроить во время концерта
Исполнители теракта в "Крокус сити холле" хотели напасть на посетителей концертного зала во время выступления группы "Пикник", но оно задержалось на 20 минут,... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T06:48:00+03:00
2025-08-13T06:48:00+03:00
происшествия
красногорск
крокус сити холл
пикник
следственный комитет россии (ск рф)
крокус
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Исполнители теракта в "Крокус сити холле" хотели напасть на посетителей концертного зала во время выступления группы "Пикник", но оно задержалось на 20 минут, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Как указано в показаниях исполнителя теракта Далерджона Мирзоева, фигуранты в "18:30 – 19 часов вынесли из квартиры оружие и направились в "Крокус сити холл"… Припарковавшись около концертного зала, они зашли в помещение, где в кафе выпили кофе, вернулись в автомобиль и стали ожидать начала концерта". Мероприятие, начало которого было запланировано на 20.00, было перенесено на 20 минут, сообщается в материалах. Исполнители теракта не знали об этом и начали стрелять по посетителям примерно в 20.00, подчеркивается в них. "Ближе к 20 часов было сообщено, что начало концерта переносится примерно на 20 минут, в связи с чем музыканты на сцены не выходили", - рассказал следствию один из участников оркестра. В материалах указано, что исполнители теракта специально уточняли у билетного спекулянта, какое из мероприятий в концертном зале будет самым большим, один из них за час до нападения купил билет на концерт группы "Пикник" за 7 тысяч рублей. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. Уголовное дело по существу в закрытом режиме рассматривает Второй западный окружной военный суд. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.
красногорск
происшествия, красногорск, крокус сити холл, пикник, следственный комитет россии (ск рф), крокус
Происшествия, Красногорск, Крокус Сити Холл, Пикник, Следственный комитет России (СК РФ), Крокус
Теракт в "Крокусе" планировалось устроить во время концерта

Теракт в "Крокусе" планировалось устроить во время концерта группы "Пикник"

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Исполнители теракта в "Крокус сити холле" хотели напасть на посетителей концертного зала во время выступления группы "Пикник", но оно задержалось на 20 минут, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как указано в показаниях исполнителя теракта Далерджона Мирзоева, фигуранты в "18:30 – 19 часов вынесли из квартиры оружие и направились в "Крокус сити холл"… Припарковавшись около концертного зала, они зашли в помещение, где в кафе выпили кофе, вернулись в автомобиль и стали ожидать начала концерта".
Мероприятие, начало которого было запланировано на 20.00, было перенесено на 20 минут, сообщается в материалах. Исполнители теракта не знали об этом и начали стрелять по посетителям примерно в 20.00, подчеркивается в них.
"Ближе к 20 часов было сообщено, что начало концерта переносится примерно на 20 минут, в связи с чем музыканты на сцены не выходили", - рассказал следствию один из участников оркестра.
В материалах указано, что исполнители теракта специально уточняли у билетного спекулянта, какое из мероприятий в концертном зале будет самым большим, один из них за час до нападения купил билет на концерт группы "Пикник" за 7 тысяч рублей.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
Уголовное дело по существу в закрытом режиме рассматривает Второй западный окружной военный суд. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.
