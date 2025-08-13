https://ria.ru/20250813/krokus-2034926829.html

Теракт в "Крокусе" планировалось устроить во время концерта

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Исполнители теракта в "Крокус сити холле" хотели напасть на посетителей концертного зала во время выступления группы "Пикник", но оно задержалось на 20 минут, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Как указано в показаниях исполнителя теракта Далерджона Мирзоева, фигуранты в "18:30 – 19 часов вынесли из квартиры оружие и направились в "Крокус сити холл"… Припарковавшись около концертного зала, они зашли в помещение, где в кафе выпили кофе, вернулись в автомобиль и стали ожидать начала концерта". Мероприятие, начало которого было запланировано на 20.00, было перенесено на 20 минут, сообщается в материалах. Исполнители теракта не знали об этом и начали стрелять по посетителям примерно в 20.00, подчеркивается в них. "Ближе к 20 часов было сообщено, что начало концерта переносится примерно на 20 минут, в связи с чем музыканты на сцены не выходили", - рассказал следствию один из участников оркестра. В материалах указано, что исполнители теракта специально уточняли у билетного спекулянта, какое из мероприятий в концертном зале будет самым большим, один из них за час до нападения купил билет на концерт группы "Пикник" за 7 тысяч рублей. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. Уголовное дело по существу в закрытом режиме рассматривает Второй западный окружной военный суд. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.

