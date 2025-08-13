Рейтинг@Mail.ru
Отмашку о начале теракта в "Крокусе" дал куратор террористов - РИА Новости, 13.08.2025
03:18 13.08.2025
Отмашку о начале теракта в "Крокусе" дал куратор террористов
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Отмашку о начале теракта в "Крокус сити холле" дал куратор террористов из-за рубежа, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что исполнители теракта, встретившись за час до него у входа в здание, "стали ожидать указания от неустановленного лица "Сайфулло" о начале совершения террористического акта". Отмашку они получили в 19:45 "посредством телефонной связи", а через 15 минут напали на посетителей концертного зала, следует из материалов. "Сайфулло", как говорится в материалах, был куратором исполнителей теракта, он общался с ними в мессенджере Telegram, именно он определил, что теракт необходимо совершить в "Крокус сити холле". Следствие не установило личность "Сайфулло", но в материалах говорится, что он находится в неустановленном месте за пределами Российской Федерации. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей. Уголовное дело по существу рассматривает Второй западный окружной военный суд.
Пожарные тушат горящую крышу концертного зала "Крокус Сити Холл"
Пожарные тушат горящую крышу концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Отмашку о начале теракта в "Крокус сити холле" дал куратор террористов из-за рубежа, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что исполнители теракта, встретившись за час до него у входа в здание, "стали ожидать указания от неустановленного лица "Сайфулло" о начале совершения террористического акта". Отмашку они получили в 19:45 "посредством телефонной связи", а через 15 минут напали на посетителей концертного зала, следует из материалов.
Потерпевший рассказал о поступке исполнителя теракта в "Крокусе"
"Сайфулло", как говорится в материалах, был куратором исполнителей теракта, он общался с ними в мессенджере Telegram, именно он определил, что теракт необходимо совершить в "Крокус сити холле". Следствие не установило личность "Сайфулло", но в материалах говорится, что он находится в неустановленном месте за пределами Российской Федерации.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.
Уголовное дело по существу рассматривает Второй западный окружной военный суд.
Напавшие на "Крокус" террористы получили оружие за день до преступления
