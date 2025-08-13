https://ria.ru/20250813/krokus-2034915629.html

Отмашку о начале теракта в "Крокусе" дал куратор террористов

Отмашку о начале теракта в "Крокусе" дал куратор террористов

Отмашку о начале теракта в "Крокус сити холле" дал куратор террористов из-за рубежа, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 13.08.2025

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Отмашку о начале теракта в "Крокус сити холле" дал куратор террористов из-за рубежа, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что исполнители теракта, встретившись за час до него у входа в здание, "стали ожидать указания от неустановленного лица "Сайфулло" о начале совершения террористического акта". Отмашку они получили в 19:45 "посредством телефонной связи", а через 15 минут напали на посетителей концертного зала, следует из материалов. "Сайфулло", как говорится в материалах, был куратором исполнителей теракта, он общался с ними в мессенджере Telegram, именно он определил, что теракт необходимо совершить в "Крокус сити холле". Следствие не установило личность "Сайфулло", но в материалах говорится, что он находится в неустановленном месте за пределами Российской Федерации. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей. Уголовное дело по существу рассматривает Второй западный окружной военный суд.

