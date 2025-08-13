https://ria.ru/20250813/krokus-2034915177.html

Потерпевший рассказал о поступке исполнителя теракта в "Крокусе"

Потерпевший рассказал о поступке исполнителя теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 13.08.2025

Потерпевший рассказал о поступке исполнителя теракта в "Крокусе"

Один из исполнителей теракта в "Крокус сити холле" стрелял в посетителей концертного зала с улыбкой на лице, говорится в показаниях одного из потерпевших по... РИА Новости, 13.08.2025

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Один из исполнителей теракта в "Крокус сити холле" стрелял в посетителей концертного зала с улыбкой на лице, говорится в показаниях одного из потерпевших по уголовному делу, изложение которых есть в распоряжении РИА Новости. "Относительно нападавших, один из них был азиат с бородой, без усов, с короткими волосами, запомнил его довольное лицо в тот момент, когда он стрелял по людям с улыбкой на лице", - говорится в показаниях. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. Уголовное дело по существу в закрытом режиме рассматривает Второй западный окружной военный суд. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.

