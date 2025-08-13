https://ria.ru/20250813/kompaniya-2034981297.html
СМИ: в России планируют обанкротить крупную немецкую компанию
СМИ: в России планируют обанкротить крупную немецкую компанию - РИА Новости, 13.08.2025
СМИ: в России планируют обанкротить крупную немецкую компанию
АО "Камея" собирается подать заявление о банкротстве немецкого автоконцерна Volkswagen AG в Арбитражный суд Москвы, пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. АО "Камея" собирается подать заявление о банкротстве немецкого автоконцерна Volkswagen AG в Арбитражный суд Москвы, пишет "Коммерсантъ"."Задолженность Volkswagen AG перед "Камеей" — 16,9 миллиарда рублей ущерба и упущенной выгоды, 40,05 тысячи евро, а также 119 тысяч рублей судебных издержек", — говорится в публикации.Отмечается, что акционерное общество приобрело право требования к Volkswagen AG у предприятия "Автомобильный завод НАЗ", у которого возникли убытки в связи с разрывом контракта между с немецким автопроизводителем.В материале указали, что подобная инициатива может не сработать, поскольку немецкая автокомпания продала свой бизнес на территории России.В июне президент России Владимир Путин заявил, что производители автомобилей Volkswagen и Porsche в Германии "погибают".
