СМИ: в России планируют обанкротить крупную немецкую компанию
12:21 13.08.2025
СМИ: в России планируют обанкротить крупную немецкую компанию
АО "Камея" собирается подать заявление о банкротстве немецкого автоконцерна Volkswagen AG в Арбитражный суд Москвы, пишет "Коммерсантъ".
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. АО "Камея" собирается подать заявление о банкротстве немецкого автоконцерна Volkswagen AG в Арбитражный суд Москвы, пишет "Коммерсантъ"."Задолженность Volkswagen AG перед "Камеей" — 16,9 миллиарда рублей ущерба и упущенной выгоды, 40,05 тысячи евро, а также 119 тысяч рублей судебных издержек", — говорится в публикации.Отмечается, что акционерное общество приобрело право требования к Volkswagen AG у предприятия "Автомобильный завод НАЗ", у которого возникли убытки в связи с разрывом контракта между с немецким автопроизводителем.В материале указали, что подобная инициатива может не сработать, поскольку немецкая автокомпания продала свой бизнес на территории России.В июне президент России Владимир Путин заявил, что производители автомобилей Volkswagen и Porsche в Германии "погибают".
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. АО "Камея" собирается подать заявление о банкротстве немецкого автоконцерна Volkswagen AG в Арбитражный суд Москвы, пишет "Коммерсантъ".
«
"Задолженность Volkswagen AG перед "Камеей" — 16,9 миллиарда рублей ущерба и упущенной выгоды, 40,05 тысячи евро, а также 119 тысяч рублей судебных издержек", — говорится в публикации.
Отмечается, что акционерное общество приобрело право требования к Volkswagen AG у предприятия "Автомобильный завод НАЗ", у которого возникли убытки в связи с разрывом контракта между с немецким автопроизводителем.
В материале указали, что подобная инициатива может не сработать, поскольку немецкая автокомпания продала свой бизнес на территории России.
В июне президент России Владимир Путин заявил, что производители автомобилей Volkswagen и Porsche в Германии "погибают".
