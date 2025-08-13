Рейтинг@Mail.ru
02:52 13.08.2025 (обновлено: 09:11 13.08.2025)
Ким Чен Ын заверил Путина, что КНДР будет всегда поддерживать Россию
Ким Чен Ын заверил Путина, что КНДР будет всегда поддерживать Россию
в мире
кндр (северная корея)
россия
пхеньян
ким чен ын
владимир путин
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заверил, что Пхеньян будет всегда полностью поддерживать меры, предпринимаемые Москвой, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). &quot;Товарищ Ким Чен Ын &lt;...&gt; еще раз заверил, что КНДР всегда будет оставаться верной духу договора между КНДР и Российской Федерацией&quot;, — говорится в сообщении.Северокорейский лидер заверил, что Пхеньян и впредь будет всегда поддерживать политику Москвы.Лидеры двух стран обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и договорились продолжать тесные контакты. Беседа прошла в "теплой товарищеской атмосфере", уточнило агентство.Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером КНДР Ким Чен Ыном и поделился с ним информацией о предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом.Лидеры двух стран подтвердили приверженность дальнейшему развитию отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества между странами. Российский президент высоко оценил поддержку в ходе освобождения Курской области от ВСУ, которую оказала КНДР.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКим Чен Ын
Ким Чен Ын. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заверил, что Пхеньян будет всегда полностью поддерживать меры, предпринимаемые Москвой, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Товарищ Ким Чен Ын <...> еще раз заверил, что КНДР всегда будет оставаться верной духу договора между КНДР и Российской Федерацией", — говорится в сообщении.

Боевая подготовка солдат из КНДР в Курской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Путин высоко оценил помощь КНДР в освобождении Курской области
Вчера, 20:16
Северокорейский лидер заверил, что Пхеньян и впредь будет всегда поддерживать политику Москвы.
Лидеры двух стран обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и договорились продолжать тесные контакты. Беседа прошла в "теплой товарищеской атмосфере", уточнило агентство.
Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером КНДР Ким Чен Ыном и поделился с ним информацией о предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом.
Лидеры двух стран подтвердили приверженность дальнейшему развитию отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества между странами. Российский президент высоко оценил поддержку в ходе освобождения Курской области от ВСУ, которую оказала КНДР.
Флаги КНДР и России на улице в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
РФ и КНДР обсуждают сотрудничество в сфере строительства и транспорта
28 июля, 12:02
 
