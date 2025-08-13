https://ria.ru/20250813/kndr-2034914613.html

Ким Чен Ын заверил Путина, что КНДР будет всегда поддерживать Россию

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заверил, что Пхеньян будет всегда полностью поддерживать меры, предпринимаемые Москвой, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Товарищ Ким Чен Ын <...> еще раз заверил, что КНДР всегда будет оставаться верной духу договора между КНДР и Российской Федерацией", — говорится в сообщении.Северокорейский лидер заверил, что Пхеньян и впредь будет всегда поддерживать политику Москвы.Лидеры двух стран обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и договорились продолжать тесные контакты. Беседа прошла в "теплой товарищеской атмосфере", уточнило агентство.Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером КНДР Ким Чен Ыном и поделился с ним информацией о предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом.Лидеры двух стран подтвердили приверженность дальнейшему развитию отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества между странами. Российский президент высоко оценил поддержку в ходе освобождения Курской области от ВСУ, которую оказала КНДР.

в мире, кндр (северная корея), россия, пхеньян, ким чен ын, владимир путин