Ким Чен Ын заверил Путина, что КНДР будет всегда поддерживать Россию
2025-08-13T02:52:00+03:00
2025-08-13T02:52:00+03:00
2025-08-13T09:11:00+03:00
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заверил, что Пхеньян будет всегда полностью поддерживать меры, предпринимаемые Москвой, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Товарищ Ким Чен Ын <...> еще раз заверил, что КНДР всегда будет оставаться верной духу договора между КНДР и Российской Федерацией", — говорится в сообщении.Северокорейский лидер заверил, что Пхеньян и впредь будет всегда поддерживать политику Москвы.Лидеры двух стран обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и договорились продолжать тесные контакты. Беседа прошла в "теплой товарищеской атмосфере", уточнило агентство.Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером КНДР Ким Чен Ыном и поделился с ним информацией о предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом.Лидеры двух стран подтвердили приверженность дальнейшему развитию отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества между странами. Российский президент высоко оценил поддержку в ходе освобождения Курской области от ВСУ, которую оказала КНДР.
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заверил, что Пхеньян будет всегда полностью поддерживать меры, предпринимаемые Москвой, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Товарищ Ким Чен Ын <...> еще раз заверил, что КНДР всегда будет оставаться верной духу договора между КНДР и Российской Федерацией", — говорится в сообщении.
Северокорейский лидер заверил, что Пхеньян и впредь будет всегда поддерживать политику Москвы.
Лидеры двух стран обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и договорились продолжать тесные контакты. Беседа прошла в "теплой товарищеской атмосфере", уточнило агентство.
Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером КНДР Ким Чен Ыном и поделился с ним информацией о предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом.
Лидеры двух стран подтвердили приверженность дальнейшему развитию отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества между странами. Российский президент высоко оценил поддержку в ходе освобождения Курской области от ВСУ, которую оказала КНДР.