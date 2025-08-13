Рейтинг@Mail.ru
Китай ввел санкции против двух европейских банков - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:09 13.08.2025 (обновлено: 11:29 13.08.2025)
https://ria.ru/20250813/kitay-2034934928.html
Китай ввел санкции против двух европейских банков
Китай ввел санкции против двух европейских банков - РИА Новости, 13.08.2025
Китай ввел санкции против двух европейских банков
Власти Китая ввели санкции в отношении двух банков в Евросоюзе, следует из заявления Министерства коммерции КНР. РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T09:09:00+03:00
2025-08-13T11:29:00+03:00
в мире
китай
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101846/41/1018464104_0:112:2000:1237_1920x0_80_0_0_f25ee4c332124d5e4bcac00cfc4f680b.jpg
ПЕКИН, 13 авг — РИА Новости. Власти Китая ввели санкции в отношении двух банков в Евросоюзе, следует из заявления Министерства коммерции КНР."Организациям и физическим лицам на территории Китая запрещается осуществлять соответствующие операции и сотрудничать с ними", — говорится в нем.Контрмеры вводятся в отношении двух банков: UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas. Китай ввел эти ограничения в ответ на 18-й пакет санкций против России, который, в частности, затронул два китайских финансовых учреждения.В конце июля министр коммерции КНР Ван Вэньтао сделал еврокомиссару по торговле Марошу Шефчовичу серьезное представление из-за включения мер против китайских учреждений в очередной пакет антироссийских санкций.Представитель китайского МИД Го Цзякунь, комментируя эти рестрикции, призвал ЕС прекратить подрыв законных интересов китайских предприятий без фактических оснований. По его словам, нормальное сотрудничество компаний из России и Китая не должно подвергаться какому бы то ни было вмешательству или влиянию.Новые санкции ЕС:Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия адаптировалась к жизни в условиях санкций и уже обрела определенный иммунитет к ним. К тому же, по словам Пескова, санкции — это обоюдоострое оружие: каждый новый пакет добавляет негативный эффект для самих тех стран, которые к нему присоединяются.
https://ria.ru/20250812/sanktsii-2034813140.html
https://ria.ru/20250812/tarify-2034227191.html
https://ria.ru/20250812/pauza-2034704212.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101846/41/1018464104_136:0:1940:1353_1920x0_80_0_0_2fbe100ac88323f833e2648ef1142c3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, евросоюз
В мире, Китай, Евросоюз
Китай ввел санкции против двух европейских банков

Китай ввел ответные санкции против европейских банков Urbo Bankas и Mano Bankas

© AP Photo / Andy WongФлаги Китая
Флаги Китая - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© AP Photo / Andy Wong
Флаги Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 13 авг — РИА Новости. Власти Китая ввели санкции в отношении двух банков в Евросоюзе, следует из заявления Министерства коммерции КНР.
"Организациям и физическим лицам на территории Китая запрещается осуществлять соответствующие операции и сотрудничать с ними", — говорится в нем.
Федеральный дворец Швейцарии в Берне - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза
Вчера, 15:21
Контрмеры вводятся в отношении двух банков: UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas. Китай ввел эти ограничения в ответ на 18-й пакет санкций против России, который, в частности, затронул два китайских финансовых учреждения.
В конце июля министр коммерции КНР Ван Вэньтао сделал еврокомиссару по торговле Марошу Шефчовичу серьезное представление из-за включения мер против китайских учреждений в очередной пакет антироссийских санкций.
Представитель китайского МИД Го Цзякунь, комментируя эти рестрикции, призвал ЕС прекратить подрыв законных интересов китайских предприятий без фактических оснований. По его словам, нормальное сотрудничество компаний из России и Китая не должно подвергаться какому бы то ни было вмешательству или влиянию.
Председатель Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп перед торжественным ужином в Пекине - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
"В 60 раз дороже". Китай достал главный козырь против США
Вчера, 08:00

Новые санкции ЕС:

  • запрещают транзакции с 22 российскими банками, а также с РФПИ и его дочерними компаниями;
  • вводят автоматический механизм для изменения потолка цены на нефть — он снизится примерно до 47,6 доллара за баррель;
  • запрещают импорт нефтепродуктов, произведенных из российского сырья и ввозимых из других стран, за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Британии, США;
  • вводят полный запрет на операции, связанные с "Северными потоками";
  • прекращают действие исключений на ввоз российского топлива для Чехии;
  • впервые затрагивают неназванного капитана судна, а также частного международного морского перевозчика.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия адаптировалась к жизни в условиях санкций и уже обрела определенный иммунитет к ним. К тому же, по словам Пескова, санкции — это обоюдоострое оружие: каждый новый пакет добавляет негативный эффект для самих тех стран, которые к нему присоединяются.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Китай и США договорились продлить тарифную паузу
Вчера, 04:32
 
В миреКитайЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала