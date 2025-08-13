Китай ввел санкции против двух европейских банков

https://ria.ru/20250813/kitay-2034934928.html

ПЕКИН, 13 авг — РИА Новости. Власти Китая ввели санкции в отношении двух банков в Евросоюзе, следует из заявления Министерства коммерции КНР."Организациям и физическим лицам на территории Китая запрещается осуществлять соответствующие операции и сотрудничать с ними", — говорится в нем.Контрмеры вводятся в отношении двух банков: UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas. Китай ввел эти ограничения в ответ на 18-й пакет санкций против России, который, в частности, затронул два китайских финансовых учреждения.В конце июля министр коммерции КНР Ван Вэньтао сделал еврокомиссару по торговле Марошу Шефчовичу серьезное представление из-за включения мер против китайских учреждений в очередной пакет антироссийских санкций.Представитель китайского МИД Го Цзякунь, комментируя эти рестрикции, призвал ЕС прекратить подрыв законных интересов китайских предприятий без фактических оснований. По его словам, нормальное сотрудничество компаний из России и Китая не должно подвергаться какому бы то ни было вмешательству или влиянию.Новые санкции ЕС:Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия адаптировалась к жизни в условиях санкций и уже обрела определенный иммунитет к ним. К тому же, по словам Пескова, санкции — это обоюдоострое оружие: каждый новый пакет добавляет негативный эффект для самих тех стран, которые к нему присоединяются.

