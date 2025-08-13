Китай ввел санкции против двух европейских банков
Китай ввел ответные санкции против европейских банков Urbo Bankas и Mano Bankas
Флаги Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 13 авг — РИА Новости. Власти Китая ввели санкции в отношении двух банков в Евросоюзе, следует из заявления Министерства коммерции КНР.
"Организациям и физическим лицам на территории Китая запрещается осуществлять соответствующие операции и сотрудничать с ними", — говорится в нем.
Контрмеры вводятся в отношении двух банков: UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas. Китай ввел эти ограничения в ответ на 18-й пакет санкций против России, который, в частности, затронул два китайских финансовых учреждения.
В конце июля министр коммерции КНР Ван Вэньтао сделал еврокомиссару по торговле Марошу Шефчовичу серьезное представление из-за включения мер против китайских учреждений в очередной пакет антироссийских санкций.
Представитель китайского МИД Го Цзякунь, комментируя эти рестрикции, призвал ЕС прекратить подрыв законных интересов китайских предприятий без фактических оснований. По его словам, нормальное сотрудничество компаний из России и Китая не должно подвергаться какому бы то ни было вмешательству или влиянию.
Новые санкции ЕС:
- запрещают транзакции с 22 российскими банками, а также с РФПИ и его дочерними компаниями;
- вводят автоматический механизм для изменения потолка цены на нефть — он снизится примерно до 47,6 доллара за баррель;
- запрещают импорт нефтепродуктов, произведенных из российского сырья и ввозимых из других стран, за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Британии, США;
- вводят полный запрет на операции, связанные с "Северными потоками";
- прекращают действие исключений на ввоз российского топлива для Чехии;
- впервые затрагивают неназванного капитана судна, а также частного международного морского перевозчика.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия адаптировалась к жизни в условиях санкций и уже обрела определенный иммунитет к ним. К тому же, по словам Пескова, санкции — это обоюдоострое оружие: каждый новый пакет добавляет негативный эффект для самих тех стран, которые к нему присоединяются.
