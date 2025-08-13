Рейтинг@Mail.ru
Военные КНР вытеснили эсминец США из района спорных островов - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:23 13.08.2025 (обновлено: 10:41 13.08.2025)
https://ria.ru/20250813/kitay-2034925451.html
Военные КНР вытеснили эсминец США из района спорных островов
Военные КНР вытеснили эсминец США из района спорных островов - РИА Новости, 13.08.2025
Военные КНР вытеснили эсминец США из района спорных островов
Военные КНР вытеснили американский эсминец USS Higgins из района спорного острова Хуанъянь, передает Центральное телевидение Китая со ссылкой на Южную зону... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T06:23:00+03:00
2025-08-13T10:41:00+03:00
в мире
китай
сша
южно-китайское море
народно-освободительная армия китая
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034945797_0:651:1532:1513_1920x0_80_0_0_eabe4fbb7902dac42513332c89f3850a.jpg
ПЕКИН, 13 авг — РИА Новости. Военные КНР вытеснили американский эсминец USS Higgins из района спорного острова Хуанъянь, передает Центральное телевидение Китая со ссылкой на Южную зону боевого командования НОАК.Сообщается, что тринадцатого августа корабль незаконно вошел в территориальные воды КНР без разрешения властей."ВМС &lt;...&gt; задействовали военных для отслеживания, наблюдения, предупреждения и вытеснения в соответствии с законом", — говорится в заявлении.Действия США серьезно ущемляют суверенитет и безопасность КНР, подрывают мир и стабильность в Южно-Китайском море и нарушают международное право, подчеркнули в Южной зоне боевого командования НОАК.Китай десятилетиями ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Вьетнам, Бруней, Малайзию и Филиппины. Причина — территориальная принадлежность некоторых островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых нашли значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). Кроме того, ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода военных кораблей США.
https://ria.ru/20250811/korabli-2034681506.html
китай
сша
южно-китайское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034945797_0:771:1532:1920_1920x0_80_0_0_1986214e397fc95c95933051e275bc35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, южно-китайское море, народно-освободительная армия китая
В мире, Китай, США, Южно-Китайское море, Народно-освободительная армия Китая
Военные КНР вытеснили эсминец США из района спорных островов

ЦТК: военные КНР вытеснили эсминец США из района спорных островов

© Public domainЭсминец USS Higgins
Эсминец USS Higgins - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© Public domain
Эсминец USS Higgins. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 13 авг — РИА Новости. Военные КНР вытеснили американский эсминец USS Higgins из района спорного острова Хуанъянь, передает Центральное телевидение Китая со ссылкой на Южную зону боевого командования НОАК.
Сообщается, что тринадцатого августа корабль незаконно вошел в территориальные воды КНР без разрешения властей.
«
"ВМС <...> задействовали военных для отслеживания, наблюдения, предупреждения и вытеснения в соответствии с законом", — говорится в заявлении.
Действия США серьезно ущемляют суверенитет и безопасность КНР, подрывают мир и стабильность в Южно-Китайском море и нарушают международное право, подчеркнули в Южной зоне боевого командования НОАК.
Китай десятилетиями ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Вьетнам, Бруней, Малайзию и Филиппины. Причина — территориальная принадлежность некоторых островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых нашли значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). Кроме того, ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода военных кораблей США.
Столкновение двух китайских военных кораблей - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
В Южно-Китайском море столкнулись два китайских военных корабля
11 августа, 21:39
 
В миреКитайСШАЮжно-Китайское мореНародно-освободительная армия Китая
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала