Военные КНР вытеснили эсминец США из района спорных островов

Военные КНР вытеснили эсминец США из района спорных островов

ПЕКИН, 13 авг — РИА Новости. Военные КНР вытеснили американский эсминец USS Higgins из района спорного острова Хуанъянь, передает Центральное телевидение Китая со ссылкой на Южную зону боевого командования НОАК.Сообщается, что тринадцатого августа корабль незаконно вошел в территориальные воды КНР без разрешения властей."ВМС <...> задействовали военных для отслеживания, наблюдения, предупреждения и вытеснения в соответствии с законом", — говорится в заявлении.Действия США серьезно ущемляют суверенитет и безопасность КНР, подрывают мир и стабильность в Южно-Китайском море и нарушают международное право, подчеркнули в Южной зоне боевого командования НОАК.Китай десятилетиями ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Вьетнам, Бруней, Малайзию и Филиппины. Причина — территориальная принадлежность некоторых островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых нашли значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). Кроме того, ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода военных кораблей США.

