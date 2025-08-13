Рейтинг@Mail.ru
В Китае заявили, что "Буревестник" может изменить расклад сил
06:08 13.08.2025 (обновлено: 10:47 13.08.2025)
В Китае заявили, что "Буревестник" может изменить расклад сил
В Китае заявили, что "Буревестник" может изменить расклад сил
Российская стратегическая крылатая ракета "Буревестник" может изменить расклад сил в глобальном стратегическом ядерном потенциале, считает китайский военный... РИА Новости, 13.08.2025
ПЕКИН, 13 авг — РИА Новости. Российская стратегическая крылатая ракета "Буревестник" может изменить расклад сил в глобальном стратегическом ядерном потенциале, считает китайский военный эксперт Сун Чжунпин. Как заявил эксперт китайской государственной газете Global Times, комментируя появившиеся в западных СМИ сообщения о возможных скорых новых испытаниях "Буревестника", российская разработка является "уникальным оружием". "Буревестник — уникальное оружие, разрабатываемое Россией. В отличие от обычных крылатых ракет, работающих на химическом топливе, "Буревестник" использует ядерную энергию, что обеспечивает ему практически бесконечную дальность", — цитирует газета слова эксперта. Он отметил, что обычно ядерные боеголовки устанавливаются на баллистических ракетах или крылатых ракетах с химическим двигателем, и Россия стала первой страной, разрабатывающей ядерное оружие, приводимое в движение ядерной энергией. "Успешное создание этого оружия может в некоторой степени изменить расклад сил в глобальном стратегическом ядерном потенциале", — сказал Сун Чжунпин. По словам эксперта, разработка ядерного топлива может быть технически сложной задачей, и "новые испытания могут быть направлены на решение этих задач". В октябре 2023 года успешно прошла государственные испытания стратегическая крылатая ракета "Буревестник" с ядерной силовой установкой. Российские военные отмечали, что низколетящая малозаметная крылатая ракета неуязвима для всех существующих и перспективных систем как противоракетной, так и противовоздушной обороны.
В Китае заявили, что "Буревестник" может изменить расклад сил

Global Times: "Буревестник" может изменить ядерный баланс в мире

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИспытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник». Архивное фото
ПЕКИН, 13 авг — РИА Новости. Российская стратегическая крылатая ракета "Буревестник" может изменить расклад сил в глобальном стратегическом ядерном потенциале, считает китайский военный эксперт Сун Чжунпин.
Как заявил эксперт китайской государственной газете Global Times, комментируя появившиеся в западных СМИ сообщения о возможных скорых новых испытаниях "Буревестника", российская разработка является "уникальным оружием".
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
У России есть не только "Орешник", заявил Рябков
10 августа, 12:46
"Буревестник — уникальное оружие, разрабатываемое Россией. В отличие от обычных крылатых ракет, работающих на химическом топливе, "Буревестник" использует ядерную энергию, что обеспечивает ему практически бесконечную дальность", — цитирует газета слова эксперта.
Он отметил, что обычно ядерные боеголовки устанавливаются на баллистических ракетах или крылатых ракетах с химическим двигателем, и Россия стала первой страной, разрабатывающей ядерное оружие, приводимое в движение ядерной энергией.
"Успешное создание этого оружия может в некоторой степени изменить расклад сил в глобальном стратегическом ядерном потенциале", — сказал Сун Чжунпин.
По словам эксперта, разработка ядерного топлива может быть технически сложной задачей, и "новые испытания могут быть направлены на решение этих задач".
В октябре 2023 года успешно прошла государственные испытания стратегическая крылатая ракета "Буревестник" с ядерной силовой установкой. Российские военные отмечали, что низколетящая малозаметная крылатая ракета неуязвима для всех существующих и перспективных систем как противоракетной, так и противовоздушной обороны.
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Аналитик: производство "Орешника" позволит нивелировать угрозы от ЕС и НАТО
1 августа, 18:14
 
