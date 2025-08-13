https://ria.ru/20250813/kitaj-2034924767.html

В Китае заявили, что "Буревестник" может изменить расклад сил

В Китае заявили, что "Буревестник" может изменить расклад сил - РИА Новости, 13.08.2025

В Китае заявили, что "Буревестник" может изменить расклад сил

Российская стратегическая крылатая ракета "Буревестник" может изменить расклад сил в глобальном стратегическом ядерном потенциале, считает китайский военный... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T06:08:00+03:00

2025-08-13T06:08:00+03:00

2025-08-13T10:47:00+03:00

в мире

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034953724_0:100:2010:1230_1920x0_80_0_0_3ed1664c8fc7b08af66528da89486007.jpg

ПЕКИН, 13 авг — РИА Новости. Российская стратегическая крылатая ракета "Буревестник" может изменить расклад сил в глобальном стратегическом ядерном потенциале, считает китайский военный эксперт Сун Чжунпин. Как заявил эксперт китайской государственной газете Global Times, комментируя появившиеся в западных СМИ сообщения о возможных скорых новых испытаниях "Буревестника", российская разработка является "уникальным оружием". "Буревестник — уникальное оружие, разрабатываемое Россией. В отличие от обычных крылатых ракет, работающих на химическом топливе, "Буревестник" использует ядерную энергию, что обеспечивает ему практически бесконечную дальность", — цитирует газета слова эксперта. Он отметил, что обычно ядерные боеголовки устанавливаются на баллистических ракетах или крылатых ракетах с химическим двигателем, и Россия стала первой страной, разрабатывающей ядерное оружие, приводимое в движение ядерной энергией. "Успешное создание этого оружия может в некоторой степени изменить расклад сил в глобальном стратегическом ядерном потенциале", — сказал Сун Чжунпин. По словам эксперта, разработка ядерного топлива может быть технически сложной задачей, и "новые испытания могут быть направлены на решение этих задач". В октябре 2023 года успешно прошла государственные испытания стратегическая крылатая ракета "Буревестник" с ядерной силовой установкой. Российские военные отмечали, что низколетящая малозаметная крылатая ракета неуязвима для всех существующих и перспективных систем как противоракетной, так и противовоздушной обороны.

https://ria.ru/20250810/oreshnik-2034425147.html

https://ria.ru/20250801/ugrozy-2032895582.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия