https://ria.ru/20250813/kitaj-2034924767.html
В Китае заявили, что "Буревестник" может изменить расклад сил
В Китае заявили, что "Буревестник" может изменить расклад сил - РИА Новости, 13.08.2025
В Китае заявили, что "Буревестник" может изменить расклад сил
Российская стратегическая крылатая ракета "Буревестник" может изменить расклад сил в глобальном стратегическом ядерном потенциале, считает китайский военный... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T06:08:00+03:00
2025-08-13T06:08:00+03:00
2025-08-13T10:47:00+03:00
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034953724_0:100:2010:1230_1920x0_80_0_0_3ed1664c8fc7b08af66528da89486007.jpg
ПЕКИН, 13 авг — РИА Новости. Российская стратегическая крылатая ракета "Буревестник" может изменить расклад сил в глобальном стратегическом ядерном потенциале, считает китайский военный эксперт Сун Чжунпин. Как заявил эксперт китайской государственной газете Global Times, комментируя появившиеся в западных СМИ сообщения о возможных скорых новых испытаниях "Буревестника", российская разработка является "уникальным оружием". "Буревестник — уникальное оружие, разрабатываемое Россией. В отличие от обычных крылатых ракет, работающих на химическом топливе, "Буревестник" использует ядерную энергию, что обеспечивает ему практически бесконечную дальность", — цитирует газета слова эксперта. Он отметил, что обычно ядерные боеголовки устанавливаются на баллистических ракетах или крылатых ракетах с химическим двигателем, и Россия стала первой страной, разрабатывающей ядерное оружие, приводимое в движение ядерной энергией. "Успешное создание этого оружия может в некоторой степени изменить расклад сил в глобальном стратегическом ядерном потенциале", — сказал Сун Чжунпин. По словам эксперта, разработка ядерного топлива может быть технически сложной задачей, и "новые испытания могут быть направлены на решение этих задач". В октябре 2023 года успешно прошла государственные испытания стратегическая крылатая ракета "Буревестник" с ядерной силовой установкой. Российские военные отмечали, что низколетящая малозаметная крылатая ракета неуязвима для всех существующих и перспективных систем как противоракетной, так и противовоздушной обороны.
https://ria.ru/20250810/oreshnik-2034425147.html
https://ria.ru/20250801/ugrozy-2032895582.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034953724_300:0:1940:1230_1920x0_80_0_0_64262cd8618c4a1eacb9613306a560f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия
В Китае заявили, что "Буревестник" может изменить расклад сил
Global Times: "Буревестник" может изменить ядерный баланс в мире
ПЕКИН, 13 авг — РИА Новости. Российская стратегическая крылатая ракета "Буревестник" может изменить расклад сил в глобальном стратегическом ядерном потенциале, считает китайский военный эксперт Сун Чжунпин.
Как заявил эксперт китайской государственной газете Global Times
, комментируя появившиеся в западных СМИ сообщения о возможных скорых новых испытаниях "Буревестника", российская разработка является "уникальным оружием".
"Буревестник — уникальное оружие, разрабатываемое Россией
. В отличие от обычных крылатых ракет, работающих на химическом топливе, "Буревестник" использует ядерную энергию, что обеспечивает ему практически бесконечную дальность", — цитирует газета слова эксперта.
Он отметил, что обычно ядерные боеголовки устанавливаются на баллистических ракетах или крылатых ракетах с химическим двигателем, и Россия стала первой страной, разрабатывающей ядерное оружие, приводимое в движение ядерной энергией.
"Успешное создание этого оружия может в некоторой степени изменить расклад сил в глобальном стратегическом ядерном потенциале", — сказал Сун Чжунпин.
По словам эксперта, разработка ядерного топлива может быть технически сложной задачей, и "новые испытания могут быть направлены на решение этих задач".
В октябре 2023 года успешно прошла государственные испытания стратегическая крылатая ракета "Буревестник" с ядерной силовой установкой. Российские военные отмечали, что низколетящая малозаметная крылатая ракета неуязвима для всех существующих и перспективных систем как противоракетной, так и противовоздушной обороны.