https://ria.ru/20250813/kiev-2034978944.html
Киев покровительствует тысячам хакеров и онлайн-мошенников, заявили в МИД
Киев покровительствует тысячам хакеров и онлайн-мошенников, заявили в МИД - РИА Новости, 13.08.2025
Киев покровительствует тысячам хакеров и онлайн-мошенников, заявили в МИД
Киев покровительствует тысячам хакеров и онлайн-мошенников, а западные страны об этом умалчивают, заявил заместитель директора департамента информации и печати... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T12:12:00+03:00
2025-08-13T12:12:00+03:00
2025-08-13T12:12:00+03:00
в мире
россия
киев
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_2ee61837063e06075c2524e3a23c1ad1.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Киев покровительствует тысячам хакеров и онлайн-мошенников, а западные страны об этом умалчивают, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев. "Украинские власти всячески покровительствуют тысячам хакеров и онлайн-мошенников, а западные страны об этом старательно умалчивают. Количество случаев противоправного использования информационно-коммуникационных технологий ежегодно растет, угроза приобретает трансграничный характер, и от вредоносных действий этих криминальных структур страдает уже не только Россия и ее граждане, но те же самые западные страны", - сказал он в ходе брифинга в среду. "Очевидно, что сложившаяся ситуация является следствием прежде всего политики стран Запада, которые в течении последних лет поощряли превращение Украины в рассадник различного рода киберпреступников", - добавил Фадеев.
https://ria.ru/20250622/prankery-2024555640.html
россия
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_567361b38e4f94edb84342ad35699450.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, украина
В мире, Россия, Киев, Украина
Киев покровительствует тысячам хакеров и онлайн-мошенников, заявили в МИД
МИД: Запад умалчивает о покровительстве Киева тысячам хакеров и мошенников