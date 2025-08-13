https://ria.ru/20250813/kiev-2034978944.html

Киев покровительствует тысячам хакеров и онлайн-мошенников, заявили в МИД

Киев покровительствует тысячам хакеров и онлайн-мошенников, заявили в МИД - РИА Новости, 13.08.2025

Киев покровительствует тысячам хакеров и онлайн-мошенников, заявили в МИД

Киев покровительствует тысячам хакеров и онлайн-мошенников, а западные страны об этом умалчивают, заявил заместитель директора департамента информации и печати... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T12:12:00+03:00

2025-08-13T12:12:00+03:00

2025-08-13T12:12:00+03:00

в мире

россия

киев

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_2ee61837063e06075c2524e3a23c1ad1.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Киев покровительствует тысячам хакеров и онлайн-мошенников, а западные страны об этом умалчивают, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев. "Украинские власти всячески покровительствуют тысячам хакеров и онлайн-мошенников, а западные страны об этом старательно умалчивают. Количество случаев противоправного использования информационно-коммуникационных технологий ежегодно растет, угроза приобретает трансграничный характер, и от вредоносных действий этих криминальных структур страдает уже не только Россия и ее граждане, но те же самые западные страны", - сказал он в ходе брифинга в среду. "Очевидно, что сложившаяся ситуация является следствием прежде всего политики стран Запада, которые в течении последних лет поощряли превращение Украины в рассадник различного рода киберпреступников", - добавил Фадеев.

https://ria.ru/20250622/prankery-2024555640.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, киев, украина