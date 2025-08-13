Рейтинг@Mail.ru
Киев покровительствует тысячам хакеров и онлайн-мошенников, заявили в МИД - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/kiev-2034978944.html
Киев покровительствует тысячам хакеров и онлайн-мошенников, заявили в МИД
Киев покровительствует тысячам хакеров и онлайн-мошенников, заявили в МИД - РИА Новости, 13.08.2025
Киев покровительствует тысячам хакеров и онлайн-мошенников, заявили в МИД
Киев покровительствует тысячам хакеров и онлайн-мошенников, а западные страны об этом умалчивают, заявил заместитель директора департамента информации и печати... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T12:12:00+03:00
2025-08-13T12:12:00+03:00
в мире
россия
киев
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_2ee61837063e06075c2524e3a23c1ad1.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Киев покровительствует тысячам хакеров и онлайн-мошенников, а западные страны об этом умалчивают, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев. "Украинские власти всячески покровительствуют тысячам хакеров и онлайн-мошенников, а западные страны об этом старательно умалчивают. Количество случаев противоправного использования информационно-коммуникационных технологий ежегодно растет, угроза приобретает трансграничный характер, и от вредоносных действий этих криминальных структур страдает уже не только Россия и ее граждане, но те же самые западные страны", - сказал он в ходе брифинга в среду. "Очевидно, что сложившаяся ситуация является следствием прежде всего политики стран Запада, которые в течении последних лет поощряли превращение Украины в рассадник различного рода киберпреступников", - добавил Фадеев.
https://ria.ru/20250622/prankery-2024555640.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_567361b38e4f94edb84342ad35699450.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, украина
В мире, Россия, Киев, Украина
Киев покровительствует тысячам хакеров и онлайн-мошенников, заявили в МИД

МИД: Запад умалчивает о покровительстве Киева тысячам хакеров и мошенников

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Киев покровительствует тысячам хакеров и онлайн-мошенников, а западные страны об этом умалчивают, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.
"Украинские власти всячески покровительствуют тысячам хакеров и онлайн-мошенников, а западные страны об этом старательно умалчивают. Количество случаев противоправного использования информационно-коммуникационных технологий ежегодно растет, угроза приобретает трансграничный характер, и от вредоносных действий этих криминальных структур страдает уже не только Россия и ее граждане, но те же самые западные страны", - сказал он в ходе брифинга в среду.
"Очевидно, что сложившаяся ситуация является следствием прежде всего политики стран Запада, которые в течении последних лет поощряли превращение Украины в рассадник различного рода киберпреступников", - добавил Фадеев.
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Вован и Лексус хотят доказать связь властей Украины с мошенниками
22 июня, 02:00
 
В миреРоссияКиевУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала