13.08.2025
12:01 13.08.2025
Киев насильно мобилизует священников УПЦ, заявили в МИД России
Киев насильно мобилизует священников УПЦ, заявили в МИД России
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Киевский режим насильно мобилизует священников УПЦ, отправляя их на верную смерть, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев. "Раскручивается и сравнительно новое направление борьбы киевского режима с УПЦ – насильственная мобилизация духовенства, под каток которой уже попал целый ряд священников. При этом другие 7726 религиозных конфессий, включая ПЦУ и неоязыческие общины, получили бронь от призыва. Тем самым приходы УПЦ намеренно обезглавливаются, а священники отправляются на верную смерть на передовой", - сказал он в ходе брифинга. Как подчеркнул Фадеев, ни о каком соблюдении прав и законов в данном случае речи не идет. В последнее время появляется все больше сообщений о мобилизации на Украине священнослужителей УПЦ. Выехавший с Украины депутат Рады Артем Дмитрук 8 августа сообщил о похищении сотрудниками военкомата и СБУ двух священников УПЦ в Харькове. Союз православных журналистов 4 августа сообщал, что сотрудники военкомата в Ровненской области задержали двоих священнослужителей Сарненской епархии. Подобные случаи были в других регионах Украины. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Киевский режим насильно мобилизует священников УПЦ, отправляя их на верную смерть, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.
"Раскручивается и сравнительно новое направление борьбы киевского режима с УПЦ – насильственная мобилизация духовенства, под каток которой уже попал целый ряд священников. При этом другие 7726 религиозных конфессий, включая ПЦУ и неоязыческие общины, получили бронь от призыва. Тем самым приходы УПЦ намеренно обезглавливаются, а священники отправляются на верную смерть на передовой", - сказал он в ходе брифинга.
Как подчеркнул Фадеев, ни о каком соблюдении прав и законов в данном случае речи не идет.
В последнее время появляется все больше сообщений о мобилизации на Украине священнослужителей УПЦ. Выехавший с Украины депутат Рады Артем Дмитрук 8 августа сообщил о похищении сотрудниками военкомата и СБУ двух священников УПЦ в Харькове. Союз православных журналистов 4 августа сообщал, что сотрудники военкомата в Ровненской области задержали двоих священнослужителей Сарненской епархии. Подобные случаи были в других регионах Украины.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь.
На Украине сотрудники ТЦК похитили двух священников
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
