Рейтинг@Mail.ru
ФСБ задержала пособника Киева, планировавшего поджоги на Транссибе - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:47 13.08.2025 (обновлено: 09:54 13.08.2025)
https://ria.ru/20250813/kiev-2034939345.html
ФСБ задержала пособника Киева, планировавшего поджоги на Транссибе
ФСБ задержала пособника Киева, планировавшего поджоги на Транссибе - РИА Новости, 13.08.2025
ФСБ задержала пособника Киева, планировавшего поджоги на Транссибе
Пособник Киева, планировавший совершать поджоги на Транссибирской магистрали и впоследствии перейти на сторону ВСУ, задержан в Кировской области, сообщил в... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T09:47:00+03:00
2025-08-13T09:54:00+03:00
происшествия
россия
кировская область
киев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Пособник Киева, планировавший совершать поджоги на Транссибирской магистрали и впоследствии перейти на сторону ВСУ, задержан в Кировской области, сообщил в среду ЦОС ФСБ. "Федеральной службой безопасности РФ в Кировской области пресечена деятельность гражданина России, 2006 года рождения, вступившего в курируемую украинскими спецслужбами террористическую организацию и планировавшего выехать в зону проведения специальной военной операции (далее - СВО) с целью перехода на сторону противника", - говорится в сообщении. По данным ФСБ, по указанию куратора злоумышленник наносил проукраинские надписи в общественных местах и планировал совершить поджоги релейных шкафов Транссибирской магистрали для блокирования грузоперевозок в интересах СВО. Подчеркивается, что впоследствии противником ему была поставлена задача прибыть в Москву для заключения контракта о прохождении военной службы в зоне СВО и последующего перехода на сторону вооруженных сил Украины. Уточняется, что при попытке выезда в Московский регион преступник задержан сотрудниками ФСБ России. "Следственным отделением УФСБ России по Кировской области в его отношении возбуждено уголовное дело по части З статьи 30, части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности терорганизации), статье 275 (государственная измена) УК России, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По совокупности преступлений ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250812/kontingent-2034625565.html
https://ria.ru/20250811/bomby-2034509662.html
россия
кировская область
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, кировская область, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Кировская область, Киев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
ФСБ задержала пособника Киева, планировавшего поджоги на Транссибе

ФСБ задержала под Кировом пособника Киева, планировавшего поджоги на Транссибе

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Пособник Киева, планировавший совершать поджоги на Транссибирской магистрали и впоследствии перейти на сторону ВСУ, задержан в Кировской области, сообщил в среду ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности РФ в Кировской области пресечена деятельность гражданина России, 2006 года рождения, вступившего в курируемую украинскими спецслужбами террористическую организацию и планировавшего выехать в зону проведения специальной военной операции (далее - СВО) с целью перехода на сторону противника", - говорится в сообщении.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
"Сатанисты* и язычники". В ряды ВСУ направят "нестандартный" контингент
Вчера, 08:00
По данным ФСБ, по указанию куратора злоумышленник наносил проукраинские надписи в общественных местах и планировал совершить поджоги релейных шкафов Транссибирской магистрали для блокирования грузоперевозок в интересах СВО.
Подчеркивается, что впоследствии противником ему была поставлена задача прибыть в Москву для заключения контракта о прохождении военной службы в зоне СВО и последующего перехода на сторону вооруженных сил Украины. Уточняется, что при попытке выезда в Московский регион преступник задержан сотрудниками ФСБ России.
"Следственным отделением УФСБ России по Кировской области в его отношении возбуждено уголовное дело по части З статьи 30, части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности терорганизации), статье 275 (государственная измена) УК России, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По совокупности преступлений ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении.
Признание пенсионерки, с помощью которой спецслужбы Украины хотели убить российских военных. Эпизод 1 - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
ФСБ рассказала подробности подготовки убийства военных пенсионерками
11 августа, 08:38
 
ПроисшествияРоссияКировская областьКиевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала