Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала отказ Киева забирать своих военнопленных геноцидом - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:39 13.08.2025 (обновлено: 09:53 13.08.2025)
https://ria.ru/20250813/kiev-2034938324.html
Захарова назвала отказ Киева забирать своих военнопленных геноцидом
Захарова назвала отказ Киева забирать своих военнопленных геноцидом - РИА Новости, 13.08.2025
Захарова назвала отказ Киева забирать своих военнопленных геноцидом
Отказ киевского режима забирать тысячу своих военнопленных, списки которых были опубликованы Россией ранее - геноцид Владимира Зеленского, он борется не с... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T09:39:00+03:00
2025-08-13T09:53:00+03:00
в мире
киев
стамбул
украина
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Отказ киевского режима забирать тысячу своих военнопленных, списки которых были опубликованы Россией ранее - геноцид Владимира Зеленского, он борется не с Россией, а с украинским народом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Никто никогда меня не разубедит, что то, что делает киевский режим, и лично, непосредственно Зеленский, который им руководит, что это не является геноцидом со стороны киевского режима в отношении украинского народа… Зеленский борется не с Россией, Зеленский борется с украинским народом, и миссия его, которая была за него кем-то прописана, заключается в том, чтобы уничтожить украинский народ. Под флагами национализма, под флагами некой национальной идентичности, но уничтожить физически", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Телеканал RT запустил ранее сайт, на котором собрана вся информация по одной тысяче украинских пленных, от которых ранее отказался Киев. На ресурсе можно найти данные о каждом пленном: его имя, дату и место рождения, номер воинской части, звание и позывной. Кроме того, после второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле Украина отказывалась забирать тела своих погибших военнослужащих.
https://ria.ru/20250812/vsu-2034708075.html
https://ria.ru/20250813/vsu-2034926716.html
киев
стамбул
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d566731a850b59690469b57fc9006c2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, стамбул, украина, мария захарова
В мире, Киев, Стамбул, Украина, Мария Захарова
Захарова назвала отказ Киева забирать своих военнопленных геноцидом

Захарова назвала отказ Украины забирать тысячу своих военнослужащих геноцидом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Отказ киевского режима забирать тысячу своих военнопленных, списки которых были опубликованы Россией ранее - геноцид Владимира Зеленского, он борется не с Россией, а с украинским народом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Никто никогда меня не разубедит, что то, что делает киевский режим, и лично, непосредственно Зеленский, который им руководит, что это не является геноцидом со стороны киевского режима в отношении украинского народа… Зеленский борется не с Россией, Зеленский борется с украинским народом, и миссия его, которая была за него кем-то прописана, заключается в том, чтобы уничтожить украинский народ. Под флагами национализма, под флагами некой национальной идентичности, но уничтожить физически", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Пленный рассказал, что ВСУ меняли оружие перед выходом на позиции
Вчера, 05:44
Телеканал RT запустил ранее сайт, на котором собрана вся информация по одной тысяче украинских пленных, от которых ранее отказался Киев. На ресурсе можно найти данные о каждом пленном: его имя, дату и место рождения, номер воинской части, звание и позывной.
Кроме того, после второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле Украина отказывалась забирать тела своих погибших военнослужащих.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Боевики 95-й бригады ВСУ отказываются выдвигаться на позиции
06:46
 
В миреКиевСтамбулУкраинаМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала