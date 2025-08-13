https://ria.ru/20250813/khimki-2034949637.html

Рабочие проводят ремонтные работы в подъездах домов Химок

Рабочие проводят ремонтные работы в подъездах домов Химок - РИА Новости, 13.08.2025

Рабочие проводят ремонтные работы в подъездах домов Химок

Работы по обновлению подъездов проходят в домах Химок, в частности специалисты заканчивают ремонт объектов на улице Парковая, сообщает пресс-служба горокруга. РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T10:39:00+03:00

2025-08-13T10:39:00+03:00

2025-08-13T11:28:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

сходня

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034964964_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1d2abcfd3491b97efdc6fc8fd6118ab9.jpg

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Работы по обновлению подъездов проходят в домах Химок, в частности специалисты заканчивают ремонт объектов на улице Парковая, сообщает пресс-служба горокруга. Рабочие выполнили ремонт и окраску потолков и стен, монтаж проводов короба и положили плитку. Также специалисты заменили почтовые ящики, обновили окна и заменили осветительные приборы. Кроме того, в подъездах провели ремонт во входных группах. Общая готовность работ – 80%. "Вскоре приступим к замене входных дверей, демонтажу боковых обрамлений перегородок на этажах и монтажу отливов на козырьках. Замену входных дверей планируем завершить к концу этой недели", – рассказал ведущий инженер Омар Худавердиев, его слова приводит пресс-служба администрации. В 2025 году подъезды отремонтируют в Старых и Новых Химках, а также в микрорайонах Левобережный, Сходня и Подрезково. Специалисты приведут в порядок входные группы, заменят напольное покрытие, обновят окна, стены, потолки и почтовые ящики. Особое внимание уделят замене теплового контура, освещению, качеству отделочных работ. Ремонт проводят по программе "Формирование современной комфортной городской среды".

https://ria.ru/20250811/khimki-2034619311.html

химки (городской округ в московской области)

сходня

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

химки (городской округ в московской области), сходня