Рабочие проводят ремонтные работы в подъездах домов Химок
Рабочие проводят ремонтные работы в подъездах домов Химок - РИА Новости, 13.08.2025
Рабочие проводят ремонтные работы в подъездах домов Химок
Работы по обновлению подъездов проходят в домах Химок, в частности специалисты заканчивают ремонт объектов на улице Парковая, сообщает пресс-служба горокруга.
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Работы по обновлению подъездов проходят в домах Химок, в частности специалисты заканчивают ремонт объектов на улице Парковая, сообщает пресс-служба горокруга. Рабочие выполнили ремонт и окраску потолков и стен, монтаж проводов короба и положили плитку. Также специалисты заменили почтовые ящики, обновили окна и заменили осветительные приборы. Кроме того, в подъездах провели ремонт во входных группах. Общая готовность работ – 80%. "Вскоре приступим к замене входных дверей, демонтажу боковых обрамлений перегородок на этажах и монтажу отливов на козырьках. Замену входных дверей планируем завершить к концу этой недели", – рассказал ведущий инженер Омар Худавердиев, его слова приводит пресс-служба администрации. В 2025 году подъезды отремонтируют в Старых и Новых Химках, а также в микрорайонах Левобережный, Сходня и Подрезково. Специалисты приведут в порядок входные группы, заменят напольное покрытие, обновят окна, стены, потолки и почтовые ящики. Особое внимание уделят замене теплового контура, освещению, качеству отделочных работ. Ремонт проводят по программе "Формирование современной комфортной городской среды".
