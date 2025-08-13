Рейтинг@Mail.ru
Рабочие проводят ремонтные работы в подъездах домов Химок
10:39 13.08.2025 (обновлено: 11:28 13.08.2025)
Рабочие проводят ремонтные работы в подъездах домов Химок
химки (городской округ в московской области)
сходня
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Работы по обновлению подъездов проходят в домах Химок, в частности специалисты заканчивают ремонт объектов на улице Парковая, сообщает пресс-служба горокруга. Рабочие выполнили ремонт и окраску потолков и стен, монтаж проводов короба и положили плитку. Также специалисты заменили почтовые ящики, обновили окна и заменили осветительные приборы. Кроме того, в подъездах провели ремонт во входных группах. Общая готовность работ – 80%. "Вскоре приступим к замене входных дверей, демонтажу боковых обрамлений перегородок на этажах и монтажу отливов на козырьках. Замену входных дверей планируем завершить к концу этой недели", – рассказал ведущий инженер Омар Худавердиев, его слова приводит пресс-служба администрации. В 2025 году подъезды отремонтируют в Старых и Новых Химках, а также в микрорайонах Левобережный, Сходня и Подрезково. Специалисты приведут в порядок входные группы, заменят напольное покрытие, обновят окна, стены, потолки и почтовые ящики. Особое внимание уделят замене теплового контура, освещению, качеству отделочных работ. Ремонт проводят по программе "Формирование современной комфортной городской среды".
химки (городской округ в московской области)
сходня
химки (городской округ в московской области), сходня
Химки (городской округ в Московской области), Сходня
© Фото : пресс-служба администрации городского округа ХимкиПодъезд в доме в Химках
Подъезд в доме в Химках - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химки
Подъезд в доме в Химках
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Работы по обновлению подъездов проходят в домах Химок, в частности специалисты заканчивают ремонт объектов на улице Парковая, сообщает пресс-служба горокруга.
Рабочие выполнили ремонт и окраску потолков и стен, монтаж проводов короба и положили плитку. Также специалисты заменили почтовые ящики, обновили окна и заменили осветительные приборы. Кроме того, в подъездах провели ремонт во входных группах. Общая готовность работ – 80%.
"Вскоре приступим к замене входных дверей, демонтажу боковых обрамлений перегородок на этажах и монтажу отливов на козырьках. Замену входных дверей планируем завершить к концу этой недели", – рассказал ведущий инженер Омар Худавердиев, его слова приводит пресс-служба администрации.
В 2025 году подъезды отремонтируют в Старых и Новых Химках, а также в микрорайонах Левобережный, Сходня и Подрезково. Специалисты приведут в порядок входные группы, заменят напольное покрытие, обновят окна, стены, потолки и почтовые ящики. Особое внимание уделят замене теплового контура, освещению, качеству отделочных работ.
Ремонт проводят по программе "Формирование современной комфортной городской среды".
Химки (городской округ в Московской области)Сходня
 
 
