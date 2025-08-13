https://ria.ru/20250813/khamas-2034909820.html

Делегация ХАМАС обсудит в Каире прекращение огня в Газе

КАИР, 13 авг - РИА Новости. Делегация палестинского движения ХАМАС проведет в среду встречи в египетской столице Каире для обсуждения путей прекращения огня в секторе Газа, говорится в заявлении движения. Ранее телеканал Al Arabiya сообщал, что делегация ХАМАС отправляется в Каир для обсуждения возобновления переговоров по сектору Газа. Согласно заявлению, делегация движения под руководством главы ХАМАС в Газе Халиля аль-Хайи прибыла в Каир для переговоров с египетскими официальными лицами. "Делегация начала предварительные переговоры к встречам, которые состоятся в среду и будут посвящены путям прекращения войны в секторе, ввозу помощи, прекращению страданий нашего народа в Газе и межпалестинским отношениям для достижения национального консенсуса", - сообщается в заявлении. Отмечается, что делегация ХАМАС также обсудит отношения с Египтом и пути их развития. В конце июля ХАМАС заявляло, что готово к возобновлению переговоров о прекращении огня после завершения гуманитарного кризиса и голода в секторе Газа. Ранее США и Израиль отозвали свои делегации из Дохи, где проходил раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа, после получения ответа ХАМАС по предложенному соглашению о перемирии и освобождении заложников. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, ответ движения "не свидетельствует" о стремлении к достижению сделки о прекращении огня в полуэксклаве. ХАМАС заявило, что удивлено негативными заявлениями американского эмиссара о позиции движения, подчеркнув свое стремление преодолеть все препятствия. Египет и Катар в совместном заявлении сообщили, что некоторый прогресс был достигнут в ходе последнего раунда переговоров о прекращении огня в секторе Газа между ХАМАС и Израилем.

