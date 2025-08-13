Делегация ХАМАС обсудит в Каире прекращение огня в Газе
Делегация ХАМАС в среду обсудит в Каире пути прекращения огня в секторе Газа
© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия разрушений в секторе Газа
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия разрушений в секторе Газа. Архивное фото
КАИР, 13 авг - РИА Новости. Делегация палестинского движения ХАМАС проведет в среду встречи в египетской столице Каире для обсуждения путей прекращения огня в секторе Газа, говорится в заявлении движения.
Согласно заявлению, делегация движения под руководством главы ХАМАС в Газе Халиля аль-Хайи прибыла в Каир для переговоров с египетскими официальными лицами.
"Делегация начала предварительные переговоры к встречам, которые состоятся в среду и будут посвящены путям прекращения войны в секторе, ввозу помощи, прекращению страданий нашего народа в Газе и межпалестинским отношениям для достижения национального консенсуса", - сообщается в заявлении.
Отмечается, что делегация ХАМАС также обсудит отношения с Египтом и пути их развития.
В конце июля ХАМАС заявляло, что готово к возобновлению переговоров о прекращении огня после завершения гуманитарного кризиса и голода в секторе Газа.
Ранее США и Израиль отозвали свои делегации из Дохи, где проходил раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа, после получения ответа ХАМАС по предложенному соглашению о перемирии и освобождении заложников. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, ответ движения "не свидетельствует" о стремлении к достижению сделки о прекращении огня в полуэксклаве. ХАМАС заявило, что удивлено негативными заявлениями американского эмиссара о позиции движения, подчеркнув свое стремление преодолеть все препятствия.
Египет и Катар в совместном заявлении сообщили, что некоторый прогресс был достигнут в ходе последнего раунда переговоров о прекращении огня в секторе Газа между ХАМАС и Израилем.