Рейтинг@Mail.ru
Карапетян анонсировал презентацию своего нового политдвижения - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 13.08.2025 (обновлено: 18:04 13.08.2025)
https://ria.ru/20250813/karapetyan-2035025602.html
Карапетян анонсировал презентацию своего нового политдвижения
Карапетян анонсировал презентацию своего нового политдвижения - РИА Новости, 13.08.2025
Карапетян анонсировал презентацию своего нового политдвижения
Находящийся под арестом в Армении предприниматель Самвел Карапетян сообщил, что политическое движение, которое он намерен создать, будет называться "По-своему". РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T14:59:00+03:00
2025-08-13T18:04:00+03:00
самвел карапетян
армения
в мире
ташир
никол пашинян
россия
преследование карапетяна в армении
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023402261_71:0:1281:680_1920x0_80_0_0_a5238de854ca21f1a51ed587ba4fa1ec.jpg
ЕРЕВАН, 13 авг – РИА Новости. Находящийся под арестом в Армении предприниматель Самвел Карапетян сообщил, что политическое движение, которое он намерен создать, будет называться "По-своему".Подпишитесь на канал РИА Новости&gt;&gt;&gt;Создание политической силы он анонсировал еще в июле. Название выбрано не случайно: Карапетян был арестован из-за заявления, что он защитит Армянскую апостольскую церковь "По-своему"."Скоро представим общественности движение "По-своему". Эта инициатива сформирована вокруг четких идей и с большими планами для Армении", - говорится в заявлении Карапетяна.По его словам, цели движения - развивать экономику, создать реальные возможности для бизнеса, укрепить семейные и национальные ценности, восстановить репутацию Армении как надежного партнера, обеспечить достойное право на жизнь для жителей Карабаха, вернуть молодежи веру в будущее, развивая систему образования, а также сохранить и защитить церковь. "Движение "По-своему" станет той основой, на которой сформируется новая политическая сила: сила, в которой все нуждаются сегодня. Наши планы тверды. Мы продолжим по-своему", - заявил Карапетян.Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250812/karapetyan-2034841138.html
https://ria.ru/20250801/kocharjan-2032923576.html
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023402261_247:0:1161:686_1920x0_80_0_0_43f0714c9218990ba78220f21919cf71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
самвел карапетян, армения, в мире, ташир , никол пашинян, россия, преследование карапетяна в армении
Самвел Карапетян, Армения, В мире, Ташир , Никол Пашинян, Россия, Преследование Карапетяна в Армении
Карапетян анонсировал презентацию своего нового политдвижения

Карапетян объявил, что его политическое движение будет называться "По-своему"

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 13 авг – РИА Новости. Находящийся под арестом в Армении предприниматель Самвел Карапетян сообщил, что политическое движение, которое он намерен создать, будет называться "По-своему".
Подпишитесь на канал РИА Новости>>>
Создание политической силы он анонсировал еще в июле. Название выбрано не случайно: Карапетян был арестован из-за заявления, что он защитит Армянскую апостольскую церковь "По-своему".
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Карапетян инициировал международное разбирательство против властей Армении
12 августа, 16:37
«
"Скоро представим общественности движение "По-своему". Эта инициатива сформирована вокруг четких идей и с большими планами для Армении", - говорится в заявлении Карапетяна.
По его словам, цели движения - развивать экономику, создать реальные возможности для бизнеса, укрепить семейные и национальные ценности, восстановить репутацию Армении как надежного партнера, обеспечить достойное право на жизнь для жителей Карабаха, вернуть молодежи веру в будущее, развивая систему образования, а также сохранить и защитить церковь. "Движение "По-своему" станет той основой, на которой сформируется новая политическая сила: сила, в которой все нуждаются сегодня. Наши планы тверды. Мы продолжим по-своему", - заявил Карапетян.
Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Роберт Кочарян - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Экс-президент Армении раскритиковал арест бизнесмена Карапетяна
1 августа, 22:51
 
Самвел КарапетянАрменияВ миреТаширНикол ПашинянРоссияПреследование Карапетяна в Армении
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала