Карапетян анонсировал презентацию своего нового политдвижения

Находящийся под арестом в Армении предприниматель Самвел Карапетян сообщил, что политическое движение, которое он намерен создать, будет называться "По-своему". РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T14:59:00+03:00

2025-08-13T14:59:00+03:00

2025-08-13T18:04:00+03:00

самвел карапетян

армения

в мире

ташир

никол пашинян

россия

преследование карапетяна в армении

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023402261_71:0:1281:680_1920x0_80_0_0_a5238de854ca21f1a51ed587ba4fa1ec.jpg

ЕРЕВАН, 13 авг – РИА Новости. Находящийся под арестом в Армении предприниматель Самвел Карапетян сообщил, что политическое движение, которое он намерен создать, будет называться "По-своему".Подпишитесь на канал РИА Новости>>>Создание политической силы он анонсировал еще в июле. Название выбрано не случайно: Карапетян был арестован из-за заявления, что он защитит Армянскую апостольскую церковь "По-своему"."Скоро представим общественности движение "По-своему". Эта инициатива сформирована вокруг четких идей и с большими планами для Армении", - говорится в заявлении Карапетяна.По его словам, цели движения - развивать экономику, создать реальные возможности для бизнеса, укрепить семейные и национальные ценности, восстановить репутацию Армении как надежного партнера, обеспечить достойное право на жизнь для жителей Карабаха, вернуть молодежи веру в будущее, развивая систему образования, а также сохранить и защитить церковь. "Движение "По-своему" станет той основой, на которой сформируется новая политическая сила: сила, в которой все нуждаются сегодня. Наши планы тверды. Мы продолжим по-своему", - заявил Карапетян.Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

армения

россия

самвел карапетян, армения, в мире, ташир , никол пашинян, россия, преследование карапетяна в армении