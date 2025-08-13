https://ria.ru/20250813/kanada-2034917447.html

В Канаде сообщили об ухудшении ситуации с лесными пожарами

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Канадский премьер-министр Марк Карни сообщил, что ситуация с лесными пожарами в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор ухудшилась, для их тушения прибывает дополнительная помощь. "Лесные пожары в Ньюфаундленде и Лабрадоре стремительно обостряются... Сегодня прибывает дополнительная помощь для местных служб быстрого реагирования", - написал он в соцсети Х. Во вторник телеканал CBC со ссылкой на данные Канадского межведомственного центра лесных пожаров (CIFFC) сообщал, что Канада в 2025 году переживает второй по масштабу сезон лесных пожаров за всю историю наблюдений с 1972 года, уступающий лишь сезону 2023 года. По данным CIFFC, с начала года Канада пережила более 4,3 тысячи лесных пожаров, в то время как площадь территорий, затронутых огнем, достигла 7,4 миллиона гектаров. Как отметил в комментарии телеканалу профессор канадского университета Томпсон-Риверс Майк Флэнниган, масштаб территории, поврежденной огнем, сравним с площадью провинции Нью-Брансуик. При этом общее число активных пожаров в Канаде превышает 700, более 470 до сих пор не взяты под контроль.

