На Камчатке наградили бойцов 40-й бригады морской пехоты
Губернатор Камчатки Солодов вручил награды бойцам 40-й бригады морской пехоты
Российские военнослужащие . Архивное фото
Читать ria.ru в
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 авг - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов вручил награды бойцам 40-й бригады морской пехоты за вклад в освобождение Курской области, сообщили в правительстве Камчатского края.
Солодов находился в рабочей командировке в Курской области, где провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора региона Александром Хинштейном. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между регионами, включая вопросы поддержки семей военнослужащих и ветеранов боевых действий.
Морпехов группировки "Север" наградили государственными наградами
11 августа, 05:09
"Военнослужащих представили к наградам за вклад в освобождение курской земли по инициативе Владимира Солодова", - отмечается в сообщении.
Церемония прошла у мемориала "Воин-победитель" в поселке Поныри. Бойцы получили медали "Защитник Курской области" и Георгиевские Кресты IV степени.
"Вы проявили мужество при отражении вражеской атаки здесь, на курской земле. История повторяется, и враг будет повержен. Хочу поблагодарить вас от всего сердца, от имени жителей Камчатки. Мы все смотрим на вас и гордимся вами. Вы — достойные продолжатели дела предков, новые точки на карте исторической доблести появились благодаря вам", - обратился Солодов к военнослужащим.
Камчатские морпехи участвовали в освобождении населенных пунктов Гуево и Плёхово, а также в освобождении Горнальского монастыря. Губернатор выразил надежду на скорое возвращение бойцов домой.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Минобороны вручило дипломы и награды участникам СВО
29 июля, 17:30