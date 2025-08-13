Рейтинг@Mail.ru
МЧС предупредило жителей Камчатки о пеплопаде - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:48 13.08.2025 (обновлено: 03:49 13.08.2025)
https://ria.ru/20250813/kamchatka-2034916620.html
МЧС предупредило жителей Камчатки о пеплопаде
МЧС предупредило жителей Камчатки о пеплопаде - РИА Новости, 13.08.2025
МЧС предупредило жителей Камчатки о пеплопаде
Жителям нескольких районов Камчатки рекомендовано подготовиться к возможному пеплопаду после мощного извержения Ключевского вулкана, предупредили в главном... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T03:48:00+03:00
2025-08-13T03:49:00+03:00
происшествия
россия
камчатский край
камчатка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033410806_344:258:2616:1536_1920x0_80_0_0_01446e6d78b39606aeb9e92d50ac4dd2.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 авг - РИА Новости. Жителям нескольких районов Камчатки рекомендовано подготовиться к возможному пеплопаду после мощного извержения Ключевского вулкана, предупредили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. "В связи с пепловым выбросом на высоту 7000 метров существует вероятность пеплопада в населенных пунктах", - сообщают спасатели со ссылкой на данные Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT). По данным ГУМЧС, пепловое облако движется в юго-юго-западном направлении и может затронуть территории Усть-Камчатского, Мильковского, Елизовского округов, а также Вилючинск и Петропавловск-Камчатский. Спасатели в случае пеплопада рекомендуют жителям плотно закрывать окна и двери, использовать средства защиты органов дыхания - респираторы, а также не заносить в дома одежду, в которой находились на улице. Авиационный код опасности из-за извержения Ключевского вулкана понижен с "красного" до "оранжевого", добавили в ведомстве. Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Извержение продолжается с 31 июля, начавшись после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывает пепел на высоту до 12 километров. Выпадение пепла было зафиксировано в населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального района.
https://ria.ru/20250813/kamchatka-2034910791.html
https://ria.ru/20250812/kamchatka-2034766031.html
россия
камчатский край
камчатка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033410806_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_65e805b7130acc98a0f243b7283c5473.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, камчатский край, камчатка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Камчатский край, Камчатка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС предупредило жителей Камчатки о пеплопаде

Жителей Камчатки предупредили о пеплопаде из-за извержения Ключевского вулкана

© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанкИзвержение вулкана Ключевской на Камчатке
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 авг - РИА Новости. Жителям нескольких районов Камчатки рекомендовано подготовиться к возможному пеплопаду после мощного извержения Ключевского вулкана, предупредили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
"В связи с пепловым выбросом на высоту 7000 метров существует вероятность пеплопада в населенных пунктах", - сообщают спасатели со ссылкой на данные Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).
Камчатка - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
На Камчатке за сутки зафиксировали 37 афтершоков
01:22
По данным ГУМЧС, пепловое облако движется в юго-юго-западном направлении и может затронуть территории Усть-Камчатского, Мильковского, Елизовского округов, а также Вилючинск и Петропавловск-Камчатский.
Спасатели в случае пеплопада рекомендуют жителям плотно закрывать окна и двери, использовать средства защиты органов дыхания - респираторы, а также не заносить в дома одежду, в которой находились на улице.
Авиационный код опасности из-за извержения Ключевского вулкана понижен с "красного" до "оранжевого", добавили в ведомстве.
Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Извержение продолжается с 31 июля, начавшись после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывает пепел на высоту до 12 километров. Выпадение пепла было зафиксировано в населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального района.
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
На Камчатке оценили уровень загрязнения воздуха после извержения вулкана
Вчера, 12:20
 
ПроисшествияРоссияКамчатский крайКамчаткаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала