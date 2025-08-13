https://ria.ru/20250813/kamchatka-2034916620.html

МЧС предупредило жителей Камчатки о пеплопаде

2025-08-13T03:48:00+03:00

происшествия

россия

камчатский край

камчатка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 авг - РИА Новости. Жителям нескольких районов Камчатки рекомендовано подготовиться к возможному пеплопаду после мощного извержения Ключевского вулкана, предупредили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. "В связи с пепловым выбросом на высоту 7000 метров существует вероятность пеплопада в населенных пунктах", - сообщают спасатели со ссылкой на данные Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT). По данным ГУМЧС, пепловое облако движется в юго-юго-западном направлении и может затронуть территории Усть-Камчатского, Мильковского, Елизовского округов, а также Вилючинск и Петропавловск-Камчатский. Спасатели в случае пеплопада рекомендуют жителям плотно закрывать окна и двери, использовать средства защиты органов дыхания - респираторы, а также не заносить в дома одежду, в которой находились на улице. Авиационный код опасности из-за извержения Ключевского вулкана понижен с "красного" до "оранжевого", добавили в ведомстве. Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Извержение продолжается с 31 июля, начавшись после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывает пепел на высоту до 12 километров. Выпадение пепла было зафиксировано в населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального района.

