На Камчатке за сутки зафиксировали 37 афтершоков

На Камчатке за сутки зафиксировали 37 афтершоков - РИА Новости, 13.08.2025

На Камчатке за сутки зафиксировали 37 афтершоков

За прошедшие сутки на Камчатке зарегистрировали 37 афтершоков магнитудой от 3,8 до 5,5, четыре из которых ощущались в населенных пунктах силой 2-3 балла,... РИА Новости, 13.08.2025

П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 авг - РИА Новости. За прошедшие сутки на Камчатке зарегистрировали 37 афтершоков магнитудой от 3,8 до 5,5, четыре из которых ощущались в населенных пунктах силой 2-3 балла, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю. "В населенных пунктах подземные толчки ощущались четыре раза, их сила составила 2-3 балла. В пунктах временного размещения находятся 30 человек, включая шесть детей, с которыми работают психологи МЧС", - подчеркивается в сообщении. Спасатели отмечают продолжение вулканической активности: на Ключевском вулкане произошли два пепловых выброса, сохраняется вероятность мощного извержения с выбросами пепла до 12 километров. В связи с этим туристам рекомендовано воздержаться от посещения Авачинского и Ключевского вулканов. Также специалисты прогнозируют подъем уровня воды в реках Елизовского, Соболевского районов и Усть-Большерецкого округа. Существует угроза размыва участка трассы Мильково - Усть-Камчатск. МЧС продолжает мониторить ситуацию в регионе, где сохраняется активность сразу нескольких вулканов: Безымянного, Шивелуча, Карымского и Крашенинникова. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Извержение продолжается с 31 июля, начавшись после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывает пепел на высоту до 12 километров. Выпадение пепла зафиксировано в населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального района.

