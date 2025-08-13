Рейтинг@Mail.ru
В Калининградской области завели дело о взятке при возведении фортификаций - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 13.08.2025 (обновлено: 17:11 13.08.2025)
https://ria.ru/20250813/kaliningrad-2035068269.html
В Калининградской области завели дело о взятке при возведении фортификаций
В Калининградской области завели дело о взятке при возведении фортификаций - РИА Новости, 13.08.2025
В Калининградской области завели дело о взятке при возведении фортификаций
Военные следователи СК возбудили уголовное дело о взяточничестве при выполнении гособоронзаказа по строительству объектов в Калининградской области на 800... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T17:01:00+03:00
2025-08-13T17:11:00+03:00
происшествия
калининградская область
россия
калининград
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Военные следователи СК возбудили уголовное дело о взяточничестве при выполнении гособоронзаказа по строительству объектов в Калининградской области на 800 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в главном военном следственном управлении СК. "Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего замначальника по сопровождению проектов строительного управления Калининграда Михаила Саркисова. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ)", - сказали в ведомстве. По данным следствия, в 2022-2023 годах между ООО "Комплитстрой групп" и госзаказчиком заключены контракты на строительство объектов в Калининградской области на сумму более 800 миллионов рублей. При этом, как утверждает следствие, контроль за исполнением контрактов возлагался на Саркисова. "В период с января по июнь 2024 года Саркисов получил от руководителя ООО "Комплитстрой групп" взятку в крупном размере за общее покровительство при выполнении контрактов. В результате условия контрактов выполнены не были, тем самым Минобороны России причинен материальный ущерб", - добавили в ГВСУ СК.
https://ria.ru/20250605/sk-2021168249.html
калининградская область
россия
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калининградская область, россия, калининград, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Калининградская область, Россия, Калининград, Следственный комитет России (СК РФ)
В Калининградской области завели дело о взятке при возведении фортификаций

СК возбудил дело о взятках при строительстве объектов в Калининградской области

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Военные следователи СК возбудили уголовное дело о взяточничестве при выполнении гособоронзаказа по строительству объектов в Калининградской области на 800 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в главном военном следственном управлении СК.
"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего замначальника по сопровождению проектов строительного управления Калининграда Михаила Саркисова. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ)", - сказали в ведомстве.
По данным следствия, в 2022-2023 годах между ООО "Комплитстрой групп" и госзаказчиком заключены контракты на строительство объектов в Калининградской области на сумму более 800 миллионов рублей. При этом, как утверждает следствие, контроль за исполнением контрактов возлагался на Саркисова.
"В период с января по июнь 2024 года Саркисов получил от руководителя ООО "Комплитстрой групп" взятку в крупном размере за общее покровительство при выполнении контрактов. В результате условия контрактов выполнены не были, тем самым Минобороны России причинен материальный ущерб", - добавили в ГВСУ СК.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
В Петербурге возбудили дело о взятке в особо крупном размере
5 июня, 18:07
 
ПроисшествияКалининградская областьРоссияКалининградСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала