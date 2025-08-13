https://ria.ru/20250813/kaliningrad-2035068269.html
В Калининградской области завели дело о взятке при возведении фортификаций
2025-08-13T17:01:00+03:00
2025-08-13T17:01:00+03:00
2025-08-13T17:11:00+03:00
происшествия
калининградская область
россия
калининград
следственный комитет россии (ск рф)
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Военные следователи СК возбудили уголовное дело о взяточничестве при выполнении гособоронзаказа по строительству объектов в Калининградской области на 800 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в главном военном следственном управлении СК. "Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего замначальника по сопровождению проектов строительного управления Калининграда Михаила Саркисова. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ)", - сказали в ведомстве. По данным следствия, в 2022-2023 годах между ООО "Комплитстрой групп" и госзаказчиком заключены контракты на строительство объектов в Калининградской области на сумму более 800 миллионов рублей. При этом, как утверждает следствие, контроль за исполнением контрактов возлагался на Саркисова. "В период с января по июнь 2024 года Саркисов получил от руководителя ООО "Комплитстрой групп" взятку в крупном размере за общее покровительство при выполнении контрактов. В результате условия контрактов выполнены не были, тем самым Минобороны России причинен материальный ущерб", - добавили в ГВСУ СК.
калининградская область
россия
калининград
