https://ria.ru/20250813/kaliningrad-2035068269.html

В Калининградской области завели дело о взятке при возведении фортификаций

В Калининградской области завели дело о взятке при возведении фортификаций - РИА Новости, 13.08.2025

В Калининградской области завели дело о взятке при возведении фортификаций

Военные следователи СК возбудили уголовное дело о взяточничестве при выполнении гособоронзаказа по строительству объектов в Калининградской области на 800... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T17:01:00+03:00

2025-08-13T17:01:00+03:00

2025-08-13T17:11:00+03:00

происшествия

калининградская область

россия

калининград

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Военные следователи СК возбудили уголовное дело о взяточничестве при выполнении гособоронзаказа по строительству объектов в Калининградской области на 800 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в главном военном следственном управлении СК. "Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего замначальника по сопровождению проектов строительного управления Калининграда Михаила Саркисова. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ)", - сказали в ведомстве. По данным следствия, в 2022-2023 годах между ООО "Комплитстрой групп" и госзаказчиком заключены контракты на строительство объектов в Калининградской области на сумму более 800 миллионов рублей. При этом, как утверждает следствие, контроль за исполнением контрактов возлагался на Саркисова. "В период с января по июнь 2024 года Саркисов получил от руководителя ООО "Комплитстрой групп" взятку в крупном размере за общее покровительство при выполнении контрактов. В результате условия контрактов выполнены не были, тем самым Минобороны России причинен материальный ущерб", - добавили в ГВСУ СК.

https://ria.ru/20250605/sk-2021168249.html

калининградская область

россия

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, калининградская область, россия, калининград, следственный комитет россии (ск рф)