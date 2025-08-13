https://ria.ru/20250813/kadyrov-2034958445.html

Адам Кадыров посетил место поисков мальчика, пропавшего в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 13 авг — РИА Новости. Помощник главы Чечни, начальник отдела обеспечения безопасности главы республики, секретарь Совета безопасности Чечни Адам Кадыров посетил место поисков 7-летнего Джабраила Мудаева, сообщил глава республики Рамзан Кадыров, отметив, что в поисках участвуют тысячи человек. В Надтеречном районе Чечни продолжаются масштабные поиски семилетнего Джабраила Мудаева, пропавшего 8 августа в селе Верхний Наур. Мальчик имеет особенности развития, не разговаривает и не идет на контакт с незнакомыми, что значительно осложняет поисковую операцию, отметил глава Чеченской Республики. "К поискам привлечены тысячи сотрудников МВД по ЧР, МЧС, Росгвардии, Министерства обороны и других ведомств. Активное участие принимают волонтеры, прибывшие из других регионов, и местные жители. В работе задействованы тепловизоры, беспилотные летательные аппараты, катера, вертолёт и иная специальная техника", - написал глава республики в Telegram-канале. Глава региона отметил, что поиски ведутся круглосуточно, обследуются лесные массивы, берега реки Терек, поля и прилегающие к ним населённые пункты. Как сообщает глава Чечни, помощник главы ЧР, начальник отдела обеспечения безопасности главы ЧР, секретарь Совета безопасности ЧР Адам Кадыров лично прибыл на место поисков вместе с помощником главы ЧР, министром Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым. Он встретился с отцом пропавшего ребёнка, выразил слова поддержки и передал материальную помощь от Регионального общественного фонда имени героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. "Координация действий осуществляется в специально созданных оперативных штабах с участием руководителей силовых структур, органов власти и представителей администраций районов. На сегодняшний день обследованы десятки квадратных километров территории. Использование тепловизоров и беспилотников позволяет охватывать труднодоступные участки и вести поиск как днём, так и ночью", — сообщил глава республики.

