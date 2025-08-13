Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказала, когда родители могут изменить имя или фамилию ребенка
Юрист рассказала, когда родители могут изменить имя или фамилию ребенка
Юрист рассказала, когда родители могут изменить имя или фамилию ребенка - РИА Новости, 13.08.2025
Юрист рассказала, когда родители могут изменить имя или фамилию ребенка
Родители могут изменить имя или фамилию ребенка до 10 лет без его согласия, рассказала РИА Новости юрист в сфере защиты прав несовершеннолетних, член Союза... РИА Новости, 13.08.2025
общество
россия
алена никитина
следственный комитет россии (ск рф)
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Родители могут изменить имя или фамилию ребенка до 10 лет без его согласия, рассказала РИА Новости юрист в сфере защиты прав несовершеннолетних, член Союза юристов-блогеров Алёна Никитина. "Согласно статье 59 Семейного кодекса РФ, родители вправе изменить имя или фамилию ребенка до 10 лет без его согласия, но с учетом мнения органа опеки и попечительства. После 10 лет требуется согласие самого ребенка", - отметила юрист. Также Никитина рассказала, в каких случаях не понадобится согласие второго родителя, если один решит сменить личные данные общего ребенка. "Согласие на перемену имени или фамилии несовершеннолетнего не требуется, если этот родитель: признан судом безвестно отсутствующим, лишен родительских прав, признан судом недееспособным, уклоняется без уважительных причин от воспитания и содержания ребенка (фактическое неучастие в его жизни)", - отметила юрист. Она подчеркнула, что эти основания прямо указаны в пункте 2 статьи 59 СК РФ. Также добавила, что заявитель должен представить в ЗАГС и орган опеки документ, подтверждающий одно из этих обстоятельств (решение суда, справку о розыске и так далее).
общество, россия, алена никитина, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Россия, Алена Никитина, Следственный комитет России (СК РФ)
Юрист рассказала, когда родители могут изменить имя или фамилию ребенка

Юрист Никитина: родители могут изменить имя или фамилию ребенка до десяти лет

Дзен
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Родители могут изменить имя или фамилию ребенка до 10 лет без его согласия, рассказала РИА Новости юрист в сфере защиты прав несовершеннолетних, член Союза юристов-блогеров Алёна Никитина.
"Согласно статье 59 Семейного кодекса РФ, родители вправе изменить имя или фамилию ребенка до 10 лет без его согласия, но с учетом мнения органа опеки и попечительства. После 10 лет требуется согласие самого ребенка", - отметила юрист.
Также Никитина рассказала, в каких случаях не понадобится согласие второго родителя, если один решит сменить личные данные общего ребенка.
"Согласие на перемену имени или фамилии несовершеннолетнего не требуется, если этот родитель: признан судом безвестно отсутствующим, лишен родительских прав, признан судом недееспособным, уклоняется без уважительных причин от воспитания и содержания ребенка (фактическое неучастие в его жизни)", - отметила юрист.
Она подчеркнула, что эти основания прямо указаны в пункте 2 статьи 59 СК РФ. Также добавила, что заявитель должен представить в ЗАГС и орган опеки документ, подтверждающий одно из этих обстоятельств (решение суда, справку о розыске и так далее).
Общество
 
 
