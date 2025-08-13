https://ria.ru/20250813/jurist-2034913794.html

Юрист рассказала, когда родители могут изменить имя или фамилию ребенка

Юрист рассказала, когда родители могут изменить имя или фамилию ребенка - РИА Новости, 13.08.2025

Юрист рассказала, когда родители могут изменить имя или фамилию ребенка

Родители могут изменить имя или фамилию ребенка до 10 лет без его согласия, рассказала РИА Новости юрист в сфере защиты прав несовершеннолетних, член Союза... РИА Новости, 13.08.2025

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Родители могут изменить имя или фамилию ребенка до 10 лет без его согласия, рассказала РИА Новости юрист в сфере защиты прав несовершеннолетних, член Союза юристов-блогеров Алёна Никитина. "Согласно статье 59 Семейного кодекса РФ, родители вправе изменить имя или фамилию ребенка до 10 лет без его согласия, но с учетом мнения органа опеки и попечительства. После 10 лет требуется согласие самого ребенка", - отметила юрист. Также Никитина рассказала, в каких случаях не понадобится согласие второго родителя, если один решит сменить личные данные общего ребенка. "Согласие на перемену имени или фамилии несовершеннолетнего не требуется, если этот родитель: признан судом безвестно отсутствующим, лишен родительских прав, признан судом недееспособным, уклоняется без уважительных причин от воспитания и содержания ребенка (фактическое неучастие в его жизни)", - отметила юрист. Она подчеркнула, что эти основания прямо указаны в пункте 2 статьи 59 СК РФ. Также добавила, что заявитель должен представить в ЗАГС и орган опеки документ, подтверждающий одно из этих обстоятельств (решение суда, справку о розыске и так далее).

