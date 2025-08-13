https://ria.ru/20250813/jurist-2034913794.html
Юрист рассказала, когда родители могут изменить имя или фамилию ребенка
Юрист рассказала, когда родители могут изменить имя или фамилию ребенка - РИА Новости, 13.08.2025
Юрист рассказала, когда родители могут изменить имя или фамилию ребенка
Родители могут изменить имя или фамилию ребенка до 10 лет без его согласия, рассказала РИА Новости юрист в сфере защиты прав несовершеннолетних, член Союза... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T02:38:00+03:00
2025-08-13T02:38:00+03:00
2025-08-13T02:38:00+03:00
общество
россия
алена никитина
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103281/83/1032818337_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_b8ff967753a3b970b9d8a12e9e3dd168.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Родители могут изменить имя или фамилию ребенка до 10 лет без его согласия, рассказала РИА Новости юрист в сфере защиты прав несовершеннолетних, член Союза юристов-блогеров Алёна Никитина. "Согласно статье 59 Семейного кодекса РФ, родители вправе изменить имя или фамилию ребенка до 10 лет без его согласия, но с учетом мнения органа опеки и попечительства. После 10 лет требуется согласие самого ребенка", - отметила юрист. Также Никитина рассказала, в каких случаях не понадобится согласие второго родителя, если один решит сменить личные данные общего ребенка. "Согласие на перемену имени или фамилии несовершеннолетнего не требуется, если этот родитель: признан судом безвестно отсутствующим, лишен родительских прав, признан судом недееспособным, уклоняется без уважительных причин от воспитания и содержания ребенка (фактическое неучастие в его жизни)", - отметила юрист. Она подчеркнула, что эти основания прямо указаны в пункте 2 статьи 59 СК РФ. Также добавила, что заявитель должен представить в ЗАГС и орган опеки документ, подтверждающий одно из этих обстоятельств (решение суда, справку о розыске и так далее).
https://ria.ru/20250810/familiya-2034385256.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103281/83/1032818337_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_6efddbd3b6f2fe0f359f42946174311c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, алена никитина, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Россия, Алена Никитина, Следственный комитет России (СК РФ)
Юрист рассказала, когда родители могут изменить имя или фамилию ребенка
Юрист Никитина: родители могут изменить имя или фамилию ребенка до десяти лет