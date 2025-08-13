https://ria.ru/20250813/izrail-2035086355.html

В Израиле ввели ограничения скорости для поездов из-за жары

в мире

израиль

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Израильские железные дороги ввели ограничения скорости для некоторых поездов до 80 километров в час из-за экстремальной жары в стране, сообщила в среду газета Times of Israel. "Израильские железные дороги объявили, что ввели ограничение скорости в 80 километров в час на некоторых маршрутах из-за сильной жары, которая приводит к расширению рельсов", - говорится в сообщении.Уточняется, что в связи с этим некоторые поезда могут задерживаться, поэтому оператор призывает общественность следить за обновлениями расписания прибытия поездов. В последние несколько дней в Израиле фиксируется экстремальная жара. Согласно информации издания, в ряде районов температура может достигать 50 градусов по Цельсию.

израиль

