Рейтинг@Mail.ru
В Израиле ввели ограничения скорости для поездов из-за жары - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:51 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/izrail-2035086355.html
В Израиле ввели ограничения скорости для поездов из-за жары
В Израиле ввели ограничения скорости для поездов из-за жары - РИА Новости, 13.08.2025
В Израиле ввели ограничения скорости для поездов из-за жары
Израильские железные дороги ввели ограничения скорости для некоторых поездов до 80 километров в час из-за экстремальной жары в стране, сообщила в среду газета... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T17:51:00+03:00
2025-08-13T17:51:00+03:00
в мире
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96605/10/966051076_0:93:3083:1827_1920x0_80_0_0_572f54950a95d19aba3f5519ba155029.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Израильские железные дороги ввели ограничения скорости для некоторых поездов до 80 километров в час из-за экстремальной жары в стране, сообщила в среду газета Times of Israel. "Израильские железные дороги объявили, что ввели ограничение скорости в 80 километров в час на некоторых маршрутах из-за сильной жары, которая приводит к расширению рельсов", - говорится в сообщении.Уточняется, что в связи с этим некоторые поезда могут задерживаться, поэтому оператор призывает общественность следить за обновлениями расписания прибытия поездов. В последние несколько дней в Израиле фиксируется экстремальная жара. Согласно информации издания, в ряде районов температура может достигать 50 градусов по Цельсию.
https://ria.ru/20250701/zhara-2026411607.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96605/10/966051076_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_fcd3b023c5e887f55d8d258ff1026a2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль
В мире, Израиль
В Израиле ввели ограничения скорости для поездов из-за жары

Times of Israel: в Израиле из-за жары ограничили скорость поездов до 80 км/ч

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный светофор
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Железнодорожный светофор. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Израильские железные дороги ввели ограничения скорости для некоторых поездов до 80 километров в час из-за экстремальной жары в стране, сообщила в среду газета Times of Israel.
«
"Израильские железные дороги объявили, что ввели ограничение скорости в 80 километров в час на некоторых маршрутах из-за сильной жары, которая приводит к расширению рельсов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в связи с этим некоторые поезда могут задерживаться, поэтому оператор призывает общественность следить за обновлениями расписания прибытия поездов.
В последние несколько дней в Израиле фиксируется экстремальная жара. Согласно информации издания, в ряде районов температура может достигать 50 градусов по Цельсию.
Жаркая погода в Барселоне, Испания. 29 июня 2025 года - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Европу настигла волна обжигающей жары
1 июля, 00:57
 
В миреИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала