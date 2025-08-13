Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал подробности убийства младенца в Перми - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:17 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/istochnik-2034980192.html
Источник рассказал подробности убийства младенца в Перми
Источник рассказал подробности убийства младенца в Перми - РИА Новости, 13.08.2025
Источник рассказал подробности убийства младенца в Перми
Шестнадцатилетняя мать новорожденного ребенка, тело которого нашли под окнами многоквартирного дома в пермских Березниках, по предварительным данным, родила его РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T12:17:00+03:00
2025-08-13T12:17:00+03:00
происшествия
березники
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
ПЕРМЬ, 13 авг - РИА Новости. Шестнадцатилетняя мать новорожденного ребенка, тело которого нашли под окнами многоквартирного дома в пермских Березниках, по предварительным данным, родила его в туалете, после чего выбросила с балкона, сообщил РИА Новости осведомленный источник в экстренных службах. Ранее пермский СК начал проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка), после обнаружения прохожими тела младенца. В ситуации также разбирается краевая прокуратура. По данным надзорного ведомства, матери ребенка 16 лет. "Предварительно известно: мать родила в туалете, после чего выкинула ребенка с балкона. Но был ли он жив в тот момент, это покажет только экспертиза (судебно-медицинская экспертиза о причинах смерти - ред.). Она назначена", - сказал собеседник агентства. В местных пабликах в соцсетях жители пишут, что отцу ребенка 14 лет, он встречался с выпускницей девятого класса местной школы.
https://ria.ru/20250227/rebenok-2002017484.html
березники
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, березники, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Березники, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Источник рассказал подробности убийства младенца в Перми

Убитого под Пермью младенца выбросили с балкона

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕРМЬ, 13 авг - РИА Новости. Шестнадцатилетняя мать новорожденного ребенка, тело которого нашли под окнами многоквартирного дома в пермских Березниках, по предварительным данным, родила его в туалете, после чего выбросила с балкона, сообщил РИА Новости осведомленный источник в экстренных службах.
Ранее пермский СК начал проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка), после обнаружения прохожими тела младенца. В ситуации также разбирается краевая прокуратура. По данным надзорного ведомства, матери ребенка 16 лет.
«
"Предварительно известно: мать родила в туалете, после чего выкинула ребенка с балкона. Но был ли он жив в тот момент, это покажет только экспертиза (судебно-медицинская экспертиза о причинах смерти - ред.). Она назначена", - сказал собеседник агентства.
В местных пабликах в соцсетях жители пишут, что отцу ребенка 14 лет, он встречался с выпускницей девятого класса местной школы.
Женщина выбросила новорожденного сына в мусорный контейнер в Орехово-Зуево - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Младенец, найденный в контейнере в Подмосковье, не пострадал
27 февраля, 18:01
 
ПроисшествияБерезникиРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала