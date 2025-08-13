https://ria.ru/20250813/istochnik-2034980192.html
Источник рассказал подробности убийства младенца в Перми
ПЕРМЬ, 13 авг - РИА Новости. Шестнадцатилетняя мать новорожденного ребенка, тело которого нашли под окнами многоквартирного дома в пермских Березниках, по предварительным данным, родила его в туалете, после чего выбросила с балкона, сообщил РИА Новости осведомленный источник в экстренных службах. Ранее пермский СК начал проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка), после обнаружения прохожими тела младенца. В ситуации также разбирается краевая прокуратура. По данным надзорного ведомства, матери ребенка 16 лет. "Предварительно известно: мать родила в туалете, после чего выкинула ребенка с балкона. Но был ли он жив в тот момент, это покажет только экспертиза (судебно-медицинская экспертиза о причинах смерти - ред.). Она назначена", - сказал собеседник агентства. В местных пабликах в соцсетях жители пишут, что отцу ребенка 14 лет, он встречался с выпускницей девятого класса местной школы.
