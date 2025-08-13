https://ria.ru/20250813/ispaniya-2035043406.html

СМИ сообщают о дефиците кадров в Вооруженных силах Испании

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Испании испытывают дефицит кадров из-за того, что население считает такую карьеру малопривлекательной, кроме того, действующие военные часто покидают службу ради работы в частных компаниях, отмечает газета Mundo. "В Испании есть дефицит кадров в военных силах из-за малопривлекательной карьеры и старения населения... В период нехватки личного состава перед вооруженными силами стоит двойная задача: сделать эту карьеру привлекательной для молодежи и удержать тех талантливых (военных - ред.), которых они обучили", - отмечает издание. Как сообщает Mundo, одним из видов войск, где традиционно наблюдались эти проблемы, были военно-воздушные и космические силы Испании. Пилоты уходят в частные компании, такие как французский производитель самолетов Airbus, где ценятся их навыки. Газета также взяла интервью у военного, который ушел в американскую компанию Amazon. "Четыре года назад Amazon начал нанимать военных, и это привело к огромному уходу сотрудников (со службы - ред.). Я ушел первым, после того, как получил образование в США.... Также я увидел, что перспективы роста после того, как я прошел курс генерального штаба (Испании - ред.), были не очень ясны", - рассказал газете капитан фрегата по фамилии Гонсало. Mundo также приводит мнение председателя наблюдательного органа за жизнью военных Мариано Касадо, который занимается анализом состояния армии. Для решения проблем с дефицитом кадров Касадо призывает не только поднять зарплаты военным, но и повысить престиж армии и подумать, какой может быть карьерный путь у солдат на разных этапах службы.

