Пезешкиан раскритиковал обещание Нетаньяху обеспечить Иран водой - РИА Новости, 13.08.2025
17:30 13.08.2025
Пезешкиан раскритиковал обещание Нетаньяху обеспечить Иран водой
Пезешкиан раскритиковал обещание Нетаньяху обеспечить Иран водой - РИА Новости, 13.08.2025
Пезешкиан раскритиковал обещание Нетаньяху обеспечить Иран водой
Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал обещание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обеспечить Иран водой в обмен на смену власти "пустым". РИА Новости, 13.08.2025
ТЕГЕРАН, 13 авг - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал обещание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обеспечить Иран водой в обмен на смену власти "пустым". Во вторник Нетаньяху обратился к иранскому народу, записав видео, в котором предлагал иранцам помощь с решением усугубляющегося водного кризиса их страны в обмен на то, чтобы они подняли восстание, которое приведет к смене власти в исламской республике. &quot;Режим, лишивший народ Газы воды и еды, хочет обеспечить народ Ирана водой? Что за пустые обещания!&quot; - написал иранский президент в соцсети Х.В конце июля президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что если в настоящее время не управлять грамотно водными ресурсами, водохранилища иранской столицы могут остаться без воды к сентябрю, а власти страны призвали жителей столицы ограничить потребление воды из-за ее дефицита. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 23 июля сообщил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием. Глава ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе Газа затрагивает более 10% населения, более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он подчеркнул, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ. Правительство Израиля 26 июля приняло решение о возобновлении сброса с воздуха гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Также было принято решение о создании гуманитарных коридоров для конвоев ООН, которые будут доставлять еду и лекарства жителям Газы. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Пезешкиан раскритиковал обещание Нетаньяху обеспечить Иран водой

Президент Пезешкиан назвал обещание Нетаньяху обеспечить Иран водой пустым

ТЕГЕРАН, 13 авг - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал обещание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обеспечить Иран водой в обмен на смену власти "пустым".
Во вторник Нетаньяху обратился к иранскому народу, записав видео, в котором предлагал иранцам помощь с решением усугубляющегося водного кризиса их страны в обмен на то, чтобы они подняли восстание, которое приведет к смене власти в исламской республике.
"Режим, лишивший народ Газы воды и еды, хочет обеспечить народ Ирана водой? Что за пустые обещания!" - написал иранский президент в соцсети Х.

В конце июля президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что если в настоящее время не управлять грамотно водными ресурсами, водохранилища иранской столицы могут остаться без воды к сентябрю, а власти страны призвали жителей столицы ограничить потребление воды из-за ее дефицита.
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 23 июля сообщил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием. Глава ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе Газа затрагивает более 10% населения, более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он подчеркнул, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ.
Правительство Израиля 26 июля приняло решение о возобновлении сброса с воздуха гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Также было принято решение о создании гуманитарных коридоров для конвоев ООН, которые будут доставлять еду и лекарства жителям Газы.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
