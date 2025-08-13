Рейтинг@Mail.ru
"Переломный момент": индийский маршал восхитился С-400 - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:39 13.08.2025 (обновлено: 09:09 13.08.2025)
https://ria.ru/20250813/indiya-2034929578.html
"Переломный момент": индийский маршал восхитился С-400
"Переломный момент": индийский маршал восхитился С-400 - РИА Новости, 13.08.2025
"Переломный момент": индийский маршал восхитился С-400
Российский зенитно-ракетный комплекс С-400 стал решающим фактором в недавнем вооруженном противостоянии с Пакистаном, об этом, как сообщает The Times of India,... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T07:39:00+03:00
2025-08-13T09:09:00+03:00
в мире
индия
пакистан
кашмир
с-400 «триумф»
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984624813_0:36:3056:1755_1920x0_80_0_0_2431dfb67df710b386b5805e504d668b.jpg
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российский зенитно-ракетный комплекс С-400 стал решающим фактором в недавнем вооруженном противостоянии с Пакистаном, об этом, как сообщает The Times of India, заявил командующий Военно-воздушными силами (ВВС) Индии маршал авиации Амар Прит Сингх."Наши системы ПВО проделали замечательную работу. Система С-400, которую мы недавно приобрели, стала переломным моментом", — сказал он.По словам Сингха, благодаря дальности действия этой системы пакистанские самолеты не смогли применять оружие большой дальности, например, планирующие авиабомбы.Операция "Синдур" была проведена Минобороны Индии в ночь на 7 мая в ответ на нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Позже Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи исламской республики с терактом в Кашмире.Ночью 7 мая Минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. Позже Пакистан нанес ответные удары. Десятого мая Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия и рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.
https://ria.ru/20250625/pakistan-2025446207.html
https://ria.ru/20250616/indija-2023225959.html
индия
пакистан
кашмир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984624813_303:0:2752:1837_1920x0_80_0_0_1c2064555f5c0187a4c3f21d55561725.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, пакистан, кашмир, с-400 «триумф»
В мире, Индия, Пакистан, Кашмир, С-400 «Триумф»
"Переломный момент": индийский маршал восхитился С-400

Маршал Сингх: С-400 стал решающим фактором в конфликте с Пакистаном

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российский зенитно-ракетный комплекс С-400 стал решающим фактором в недавнем вооруженном противостоянии с Пакистаном, об этом, как сообщает The Times of India, заявил командующий Военно-воздушными силами (ВВС) Индии маршал авиации Амар Прит Сингх.
"Наши системы ПВО проделали замечательную работу. Система С-400, которую мы недавно приобрели, стала переломным моментом", — сказал он.
По словам Сингха, благодаря дальности действия этой системы пакистанские самолеты не смогли применять оружие большой дальности, например, планирующие авиабомбы.
Исламабад, Пакистан - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Пакистан заявил о готовности к диалогу с Индией по всем нерешенным вопросам
25 июня, 20:00
Операция "Синдур" была проведена Минобороны Индии в ночь на 7 мая в ответ на нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Позже Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи исламской республики с терактом в Кашмире.
Ночью 7 мая Минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. Позже Пакистан нанес ответные удары. Десятого мая Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия и рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Индия изучает планы строительства канала для отвода рек, текущих в Пакистан
16 июня, 23:58
 
В миреИндияПакистанКашмирС-400 «Триумф»
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала