"Переломный момент": индийский маршал восхитился С-400
Маршал Сингх: С-400 стал решающим фактором в конфликте с Пакистаном
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф". Архивное фото
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российский зенитно-ракетный комплекс С-400 стал решающим фактором в недавнем вооруженном противостоянии с Пакистаном, об этом, как сообщает The Times of India, заявил командующий Военно-воздушными силами (ВВС) Индии маршал авиации Амар Прит Сингх.
"Наши системы ПВО проделали замечательную работу. Система С-400, которую мы недавно приобрели, стала переломным моментом", — сказал он.
По словам Сингха, благодаря дальности действия этой системы пакистанские самолеты не смогли применять оружие большой дальности, например, планирующие авиабомбы.
Операция "Синдур" была проведена Минобороны Индии в ночь на 7 мая в ответ на нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Позже Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи исламской республики с терактом в Кашмире.
Ночью 7 мая Минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. Позже Пакистан нанес ответные удары. Десятого мая Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия и рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.