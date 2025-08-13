https://ria.ru/20250813/indiya-2034929578.html

"Переломный момент": индийский маршал восхитился С-400

"Переломный момент": индийский маршал восхитился С-400 - РИА Новости, 13.08.2025

"Переломный момент": индийский маршал восхитился С-400

Российский зенитно-ракетный комплекс С-400 стал решающим фактором в недавнем вооруженном противостоянии с Пакистаном, об этом, как сообщает The Times of India,... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T07:39:00+03:00

2025-08-13T07:39:00+03:00

2025-08-13T09:09:00+03:00

в мире

индия

пакистан

кашмир

с-400 «триумф»

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российский зенитно-ракетный комплекс С-400 стал решающим фактором в недавнем вооруженном противостоянии с Пакистаном, об этом, как сообщает The Times of India, заявил командующий Военно-воздушными силами (ВВС) Индии маршал авиации Амар Прит Сингх."Наши системы ПВО проделали замечательную работу. Система С-400, которую мы недавно приобрели, стала переломным моментом", — сказал он.По словам Сингха, благодаря дальности действия этой системы пакистанские самолеты не смогли применять оружие большой дальности, например, планирующие авиабомбы.Операция "Синдур" была проведена Минобороны Индии в ночь на 7 мая в ответ на нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Позже Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи исламской республики с терактом в Кашмире.Ночью 7 мая Минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. Позже Пакистан нанес ответные удары. Десятого мая Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия и рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.

индия

пакистан

кашмир

2025

