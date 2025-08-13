Рейтинг@Mail.ru
В "Роскачестве" рассказали, как защитить аккаунт на "Госуслугах"
06:35 13.08.2025
В "Роскачестве" рассказали, как защитить аккаунт на "Госуслугах"
В "Роскачестве" рассказали, как защитить аккаунт на "Госуслугах" - РИА Новости, 13.08.2025
В "Роскачестве" рассказали, как защитить аккаунт на "Госуслугах"
Личный аккаунт на "Госуслугах" можно защитить от взлома с помощью пароля, состоящего из сложных комбинаций символов, а также подключенной двухфакторной... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T06:35:00+03:00
2025-08-13T06:35:00+03:00
общество
роскачество
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Личный аккаунт на "Госуслугах" можно защитить от взлома с помощью пароля, состоящего из сложных комбинаций символов, а также подключенной двухфакторной аутентификации, необходимой для дополнительного подтверждения входа, рассказали РИА Новости в Центре цифровой экспертизы Роскачества. "Для начала необходимо создать надежный пароль, сочетающий буквы разных регистров, цифры и специальные символы, избегая простых и предсказуемых комбинаций. Кроме того, рекомендуется подключить двухфакторную аутентификацию на портале в разделе "Безопасность". Она обеспечит дополнительный уровень безопасности, требуя подтверждения входа с помощью кода, отправленного на ваш телефон или электронную почту, даже если злоумышленники узнают ваш пароль", - говорится в сообщении. По словам экспертов, критически важно выработать устойчивость к фишингу. Необходимо быть предельно осторожным с любыми сообщениями и звонками, которые могут показаться подозрительными. В частности, настоящие сотрудники МФЦ, банков и других учреждений никогда не будут запрашивать пароль или коды доступа по телефону или электронной почте. В Роскачестве также рассказали, что главной угрозой являются фишинговые сайты, маскирующиеся под Госуслуги. Мошенники могут получить доступ к аккаунту, если пользователь, например, перейдет по ссылке из фальшивого письма и введет свои данные на поддельной странице. Кроме того, злоумышленники могут использовать приемы социальной инженерии, благодаря которым обманутая жертва добровольно сообщает конфиденциальную информацию. "Несмотря на высокий уровень защиты портала Госуслуг, мошенники находят способы получить доступ к аккаунтам. При этом прямой взлом сервиса невозможен благодаря защите от перебора паролей и кибератак", - отмечается в сообщении. Получив доступ к аккаунту, злоумышленники получают ценную личную информацию: паспортные данные, СНИЛС, финансовую информацию, сведения о кредитах и недвижимости, пояснили эксперты. Эти данные аферисты могут использовать для выманивания денег у жертвы или ее близких, например, представляясь сотрудниками МФЦ. "При этом взять кредит или микрозаем через украденный аккаунт Госуслуг мошенники не смогут. Однако всегда лучше поставить самозапрет на взятие кредитов", - уточняется в сообщении.
общество, роскачество
Общество, Роскачество
В "Роскачестве" рассказали, как защитить аккаунт на "Госуслугах"

Аккаунт на "Госуслугах" можно защитить с помощью двухфакторной аутентификации

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Личный аккаунт на "Госуслугах" можно защитить от взлома с помощью пароля, состоящего из сложных комбинаций символов, а также подключенной двухфакторной аутентификации, необходимой для дополнительного подтверждения входа, рассказали РИА Новости в Центре цифровой экспертизы Роскачества.
"Для начала необходимо создать надежный пароль, сочетающий буквы разных регистров, цифры и специальные символы, избегая простых и предсказуемых комбинаций. Кроме того, рекомендуется подключить двухфакторную аутентификацию на портале в разделе "Безопасность". Она обеспечит дополнительный уровень безопасности, требуя подтверждения входа с помощью кода, отправленного на ваш телефон или электронную почту, даже если злоумышленники узнают ваш пароль", - говорится в сообщении.
По словам экспертов, критически важно выработать устойчивость к фишингу. Необходимо быть предельно осторожным с любыми сообщениями и звонками, которые могут показаться подозрительными. В частности, настоящие сотрудники МФЦ, банков и других учреждений никогда не будут запрашивать пароль или коды доступа по телефону или электронной почте.
В Роскачестве также рассказали, что главной угрозой являются фишинговые сайты, маскирующиеся под Госуслуги. Мошенники могут получить доступ к аккаунту, если пользователь, например, перейдет по ссылке из фальшивого письма и введет свои данные на поддельной странице. Кроме того, злоумышленники могут использовать приемы социальной инженерии, благодаря которым обманутая жертва добровольно сообщает конфиденциальную информацию.
"Несмотря на высокий уровень защиты портала Госуслуг, мошенники находят способы получить доступ к аккаунтам. При этом прямой взлом сервиса невозможен благодаря защите от перебора паролей и кибератак", - отмечается в сообщении.
Получив доступ к аккаунту, злоумышленники получают ценную личную информацию: паспортные данные, СНИЛС, финансовую информацию, сведения о кредитах и недвижимости, пояснили эксперты. Эти данные аферисты могут использовать для выманивания денег у жертвы или ее близких, например, представляясь сотрудниками МФЦ.
"При этом взять кредит или микрозаем через украденный аккаунт Госуслуг мошенники не смогут. Однако всегда лучше поставить самозапрет на взятие кредитов", - уточняется в сообщении.
