В России утвердили первый ГОСТ для фермерской продукции
Роскачество утвердило первый национальный стандарт для фермерской продукции
© Depositphotos.com / Olga KochinaФермерская молочная продукция
© Depositphotos.com / Olga Kochina
Фермерская молочная продукция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Первый ГОСТ для фермерской продукции утвердили в России, сообщили в Роскачестве.
«
"Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии утвержден новый национальный стандарт ГОСТ Р 72236-2025 "Реализация фермерской продукции. Информация для потребителей. Общие требования", который будет применяться организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по реализации фермерской продукции", - говорится в сообщении.
Новый ГОСТ разработан Роскачеством в рамках профильного технического комитета по стандартизации № 347 "Услуги торговли" и вступает в действие с 1 января 2026 года.
Отмечается, что стандарт определяет общие требования для маркировки такой продукции в развитие положений Федерального закона о крестьянском (фермерском) хозяйстве, закладывая основы для продвижения фермерской продукции.
В Роскачестве добавили, что в основу нового стандарта заложены принципы максимальной честности и прозрачности в коммуникации с покупателем. Четкая визуальная идентификация фермерских зон в каналах продаж, понятная и достоверная информация о производителе (название хозяйства, местонахождение), составе продукта и его особенностях – все это направлено на осознанный выбор потребителя. Стандарт призван дать покупателю уверенность в том, что он действительно поддерживает малого отечественного производителя и получает фермерский продукт.
"Новый национальный стандарт нацелен на четкое разделение полки для настоящих фермерских товаров, поддержку отечественных малых сельхозпроизводителей. Основной целью нового документа является создание прозрачной и честной среды как для покупателей, так и для настоящих малых сельхозпроизводителей России", - прокомментировала изменения заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.
"Утверждение стандарта является важным шагом в обеспечении достоверности информации о фермерской продукции. Документ закрепляет единые требования к ее идентификации и маркировке, что позволит повысить прозрачность рынка и защитить интересы как добросовестных производителей, так и потребителей", - сообщил руководитель Росстандарта Антон Шалаев.
Вступил в силу новый ГОСТ для общепита
1 апреля, 01:16