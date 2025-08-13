Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали Telegram и WhatsApp инструментом давления и обмана - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:27 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/gosduma-2035127696.html
В Госдуме назвали Telegram и WhatsApp инструментом давления и обмана
В Госдуме назвали Telegram и WhatsApp инструментом давления и обмана - РИА Новости, 13.08.2025
В Госдуме назвали Telegram и WhatsApp инструментом давления и обмана
Иностранные мессенджеры, такие как Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская), используются как инструмент... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T22:27:00+03:00
2025-08-13T22:27:00+03:00
технологии
россия
антон немкин (депутат)
telegram
whatsapp inc.
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746923_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_9124ad9d0a9f66f995dd5016e9bbc6ac.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Иностранные мессенджеры, такие как Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская), используются как инструмент давления, обмана и радикализации, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин. В среду Роскомнадзор сообщил, что меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp применяются в РФ для противодействия преступникам. Минцифры объяснило, что такая мера положительно повлияет на снижение числа звонков мошенников. Доступ к услугам звонков в Telegram и WhatsApp будет восстановлен, если владельцы мессенджеров выполнят требования российского законодательства, добавили в министерстве. "Значительная часть цифрового общения россиян проходит на площадках, которые фактически неподконтрольны российскому правовому полю и используются как инструмент давления, обмана и радикализации. Это вопрос не только кибербезопасности, но и национальной безопасности. И здесь необходим системный ответ - от усиления технических мер до информационной работы с гражданами, чтобы каждый понимал риски и умел защищать себя в цифровой среде", - сказал Немкин. Парламентарий отметил, что сегодня Telegram и WhatsApp стали удобными инструментами для кибермошенников, позволяя преступникам действовать анонимно, используя поддельные аккаунты, интернет-звонки и схемы социальной инженерии. "Есть многочисленные примеры, когда россияне теряли все свои сбережения из-за "разводов" в Telegram или WhatsApp: от фальшивых инвестиционных проектов до поддельных объявлений о продаже товаров. Особенно опасно, что преступники маскируются под знакомые номера или создают клоны аккаунтов, что вводит жертв в заблуждение", - подчеркнул он. По его словам, еще одна проблемой стало систематическое игнорирование этими сервисами российских законов. "И WhatsApp, и Telegram отказываются удалять противоправные материалы, включая экстремистский и террористический контент, детскую порнографию и материалы, пропагандирующие насилие. Требования по защите персональных данных также не выполняются, что делает информацию о пользователях уязвимой для утечек и злоупотреблений. Важно помнить и про происхождение этих платформ. WhatsApp подконтролен компании Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещенной на территории страны. Meta неоднократно уличалась в передаче пользовательских данных западным спецслужбам и в других нарушениях. Telegram же, несмотря на заявленную независимость и непредвзятость, также далеко не всегда демонстрирует готовность сотрудничать с нашими регуляторами в полном объеме", - заключил Немкин.
https://ria.ru/20250813/telegram-2035089736.html
https://ria.ru/20250813/minpromtorg-2035126519.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746923_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_9e8ae788914e756b766cf2bb62db1bc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, антон немкин (депутат), telegram, whatsapp inc., госдума рф, общество
Технологии, Россия, Антон Немкин (депутат), Telegram, WhatsApp Inc., Госдума РФ, Общество
В Госдуме назвали Telegram и WhatsApp инструментом давления и обмана

Депутат Немкин: Telegram и WhatsApp используют как инструмент давления и обмана

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Иностранные мессенджеры, такие как Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская), используются как инструмент давления, обмана и радикализации, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.
В среду Роскомнадзор сообщил, что меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp применяются в РФ для противодействия преступникам. Минцифры объяснило, что такая мера положительно повлияет на снижение числа звонков мошенников. Доступ к услугам звонков в Telegram и WhatsApp будет восстановлен, если владельцы мессенджеров выполнят требования российского законодательства, добавили в министерстве.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
АТОР дала советы туристам на фоне ограничения звонков в Telegram и WhatsApp
Вчера, 18:03
"Значительная часть цифрового общения россиян проходит на площадках, которые фактически неподконтрольны российскому правовому полю и используются как инструмент давления, обмана и радикализации. Это вопрос не только кибербезопасности, но и национальной безопасности. И здесь необходим системный ответ - от усиления технических мер до информационной работы с гражданами, чтобы каждый понимал риски и умел защищать себя в цифровой среде", - сказал Немкин.
Парламентарий отметил, что сегодня Telegram и WhatsApp стали удобными инструментами для кибермошенников, позволяя преступникам действовать анонимно, используя поддельные аккаунты, интернет-звонки и схемы социальной инженерии.
"Есть многочисленные примеры, когда россияне теряли все свои сбережения из-за "разводов" в Telegram или WhatsApp: от фальшивых инвестиционных проектов до поддельных объявлений о продаже товаров. Особенно опасно, что преступники маскируются под знакомые номера или создают клоны аккаунтов, что вводит жертв в заблуждение", - подчеркнул он.
По его словам, еще одна проблемой стало систематическое игнорирование этими сервисами российских законов.
"И WhatsApp, и Telegram отказываются удалять противоправные материалы, включая экстремистский и террористический контент, детскую порнографию и материалы, пропагандирующие насилие. Требования по защите персональных данных также не выполняются, что делает информацию о пользователях уязвимой для утечек и злоупотреблений. Важно помнить и про происхождение этих платформ. WhatsApp подконтролен компании Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещенной на территории страны. Meta неоднократно уличалась в передаче пользовательских данных западным спецслужбам и в других нарушениях. Telegram же, несмотря на заявленную независимость и непредвзятость, также далеко не всегда демонстрирует готовность сотрудничать с нашими регуляторами в полном объеме", - заключил Немкин.
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Минпромторг в ближайшее время создаст канал в мессенджере MAX
Вчера, 22:15
 
ТехнологииРоссияАнтон Немкин (депутат)TelegramWhatsApp Inc.Госдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала