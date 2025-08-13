https://ria.ru/20250813/gosduma-2035127696.html
В Госдуме назвали Telegram и WhatsApp инструментом давления и обмана
В Госдуме назвали Telegram и WhatsApp инструментом давления и обмана - РИА Новости, 13.08.2025
В Госдуме назвали Telegram и WhatsApp инструментом давления и обмана
Иностранные мессенджеры, такие как Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская), используются как инструмент... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T22:27:00+03:00
2025-08-13T22:27:00+03:00
2025-08-13T22:27:00+03:00
технологии
россия
антон немкин (депутат)
telegram
whatsapp inc.
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746923_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_9124ad9d0a9f66f995dd5016e9bbc6ac.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Иностранные мессенджеры, такие как Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская), используются как инструмент давления, обмана и радикализации, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин. В среду Роскомнадзор сообщил, что меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp применяются в РФ для противодействия преступникам. Минцифры объяснило, что такая мера положительно повлияет на снижение числа звонков мошенников. Доступ к услугам звонков в Telegram и WhatsApp будет восстановлен, если владельцы мессенджеров выполнят требования российского законодательства, добавили в министерстве. "Значительная часть цифрового общения россиян проходит на площадках, которые фактически неподконтрольны российскому правовому полю и используются как инструмент давления, обмана и радикализации. Это вопрос не только кибербезопасности, но и национальной безопасности. И здесь необходим системный ответ - от усиления технических мер до информационной работы с гражданами, чтобы каждый понимал риски и умел защищать себя в цифровой среде", - сказал Немкин. Парламентарий отметил, что сегодня Telegram и WhatsApp стали удобными инструментами для кибермошенников, позволяя преступникам действовать анонимно, используя поддельные аккаунты, интернет-звонки и схемы социальной инженерии. "Есть многочисленные примеры, когда россияне теряли все свои сбережения из-за "разводов" в Telegram или WhatsApp: от фальшивых инвестиционных проектов до поддельных объявлений о продаже товаров. Особенно опасно, что преступники маскируются под знакомые номера или создают клоны аккаунтов, что вводит жертв в заблуждение", - подчеркнул он. По его словам, еще одна проблемой стало систематическое игнорирование этими сервисами российских законов. "И WhatsApp, и Telegram отказываются удалять противоправные материалы, включая экстремистский и террористический контент, детскую порнографию и материалы, пропагандирующие насилие. Требования по защите персональных данных также не выполняются, что делает информацию о пользователях уязвимой для утечек и злоупотреблений. Важно помнить и про происхождение этих платформ. WhatsApp подконтролен компании Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещенной на территории страны. Meta неоднократно уличалась в передаче пользовательских данных западным спецслужбам и в других нарушениях. Telegram же, несмотря на заявленную независимость и непредвзятость, также далеко не всегда демонстрирует готовность сотрудничать с нашими регуляторами в полном объеме", - заключил Немкин.
https://ria.ru/20250813/telegram-2035089736.html
https://ria.ru/20250813/minpromtorg-2035126519.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746923_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_9e8ae788914e756b766cf2bb62db1bc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, антон немкин (депутат), telegram, whatsapp inc., госдума рф, общество
Технологии, Россия, Антон Немкин (депутат), Telegram, WhatsApp Inc., Госдума РФ, Общество
В Госдуме назвали Telegram и WhatsApp инструментом давления и обмана
Депутат Немкин: Telegram и WhatsApp используют как инструмент давления и обмана
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Иностранные мессенджеры, такие как Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская), используются как инструмент давления, обмана и радикализации, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.
В среду Роскомнадзор
сообщил, что меры по частичному ограничению звонков в Telegram
и WhatsApp
применяются в РФ
для противодействия преступникам. Минцифры объяснило, что такая мера положительно повлияет на снижение числа звонков мошенников. Доступ к услугам звонков в Telegram и WhatsApp будет восстановлен, если владельцы мессенджеров выполнят требования российского законодательства, добавили в министерстве.
"Значительная часть цифрового общения россиян проходит на площадках, которые фактически неподконтрольны российскому правовому полю и используются как инструмент давления, обмана и радикализации. Это вопрос не только кибербезопасности, но и национальной безопасности. И здесь необходим системный ответ - от усиления технических мер до информационной работы с гражданами, чтобы каждый понимал риски и умел защищать себя в цифровой среде", - сказал Немкин
.
Парламентарий отметил, что сегодня Telegram и WhatsApp стали удобными инструментами для кибермошенников, позволяя преступникам действовать анонимно, используя поддельные аккаунты, интернет-звонки и схемы социальной инженерии.
"Есть многочисленные примеры, когда россияне теряли все свои сбережения из-за "разводов" в Telegram или WhatsApp: от фальшивых инвестиционных проектов до поддельных объявлений о продаже товаров. Особенно опасно, что преступники маскируются под знакомые номера или создают клоны аккаунтов, что вводит жертв в заблуждение", - подчеркнул он.
По его словам, еще одна проблемой стало систематическое игнорирование этими сервисами российских законов.
"И WhatsApp, и Telegram отказываются удалять противоправные материалы, включая экстремистский и террористический контент, детскую порнографию и материалы, пропагандирующие насилие. Требования по защите персональных данных также не выполняются, что делает информацию о пользователях уязвимой для утечек и злоупотреблений. Важно помнить и про происхождение этих платформ. WhatsApp подконтролен компании Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещенной на территории страны. Meta неоднократно уличалась в передаче пользовательских данных западным спецслужбам и в других нарушениях. Telegram же, несмотря на заявленную независимость и непредвзятость, также далеко не всегда демонстрирует готовность сотрудничать с нашими регуляторами в полном объеме", - заключил Немкин.