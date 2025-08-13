https://ria.ru/20250813/gosduma-2035055242.html

В Госдуме назвали ограничение звонков в WhatsApp необходимой мерой

В Госдуме назвали ограничение звонков в WhatsApp необходимой мерой - РИА Новости, 13.08.2025

В Госдуме назвали ограничение звонков в WhatsApp необходимой мерой

Частичное ограничение звонков в WhatsApp и Telegram является необходимой мерой для защиты граждан от телефонного и интернет-мошенничества, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T16:30:00+03:00

2025-08-13T16:30:00+03:00

2025-08-13T17:13:00+03:00

технологии

россия

антон немкин (депутат)

whatsapp inc.

telegram

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576968142_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_db933f93ef086d6fbf25779591fb078f.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Частичное ограничение звонков в WhatsApp и Telegram является необходимой мерой для защиты граждан от телефонного и интернет-мошенничества, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин. Меры по частичному ограничению звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp применяются в РФ для противодействия преступникам, сообщили ранее в пресс-службе Роскомнадзора. "Частичное ограничение звонков в WhatsApp и Telegram – это необходимая мера для защиты граждан от одного из самых массовых видов преступлений в цифровой среде — телефонного и интернет-мошенничества", - сказал Немкин. По его словам, эти мессенджеры уже много лет демонстрируют полное нежелание соблюдать российские законы: не удаляют противоправные материалы, включая детскую порнографию, экстремистские призывы и инструкции по совершению преступлений, не выполняют требования по защите персональных данных. "И именно через эти иностранные платформы ежедневно атакуют наших граждан аферисты. Отдельно стоит сказать про WhatsApp, подконтрольный признанной в России экстремистской организации Meta*, неоднократно уличенной в передаче пользовательских данных западным спецслужбам и содействии распространению деструктивной информации", - отметил депутат. Парламентарий подчеркнул, что доля атакованных мошенниками граждан в этом мессенджере выросла в 3,5 раза с прошлого года, тысячи взломанных аккаунтов, подделка номеров и личностей сотрудников банков, фишинг, кража данных стали неотъемлемой частью WhatsApp. "При этом платформа по-прежнему отказывается локализовать данные россиян и в целом не соблюдает требования нашего законодательства", - добавил он. По словам Немкина, правительством РФ уже подготовлено большое количество мер против кибермошенничества, а противодействие обману через голосовую связь является ключевым элементом защиты населения. "Сегодня через иностранные мессенджеры нашим гражданам звонит кто угодно – от мошенников до вербовщиков террористических организаций. Для защиты интересов граждан, Роскомнадзор вынужден частично ограничить возможность таких звонков, чтобы перекрыть один из главных каналов обмана и угроз", - заключил он.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250805/mvd-2033398277.html

https://ria.ru/20250523/messendzhery-2018686705.html

https://ria.ru/20250720/bojarskij-2030300073.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, россия, антон немкин (депутат), whatsapp inc., telegram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)