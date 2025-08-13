Рейтинг@Mail.ru
В России хотят разрешить запрашивать кредитную историю будущего супруга
14:14 13.08.2025 (обновлено: 18:05 13.08.2025)
В России хотят разрешить запрашивать кредитную историю будущего супруга
В России хотят разрешить запрашивать кредитную историю будущего супруга - РИА Новости, 13.08.2025
В России хотят разрешить запрашивать кредитную историю будущего супруга
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Анна Скрозникова и Антон Ткачев направили обращение председателю Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной с предложением рассмотреть возможность предоставления кредитной истории будущего супруга до вступления в брак при его согласии на предоставление таких данных, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что в современных условиях, когда супруги часто подают совместные заявки на получение кредита или один из них выступает поручителем по займам другого, кредитная история одного из партнеров напрямую влияет на решение о выдаче кредита. "Прошу Вас, уважаемая Эльвира Сахипзадовна, оценить целесообразность принятия указанной инициативы и, в случае Вашей поддержки, поручить профильным департаментам Банка России совместно с заинтересованными органами исполнительной власти проработать вопрос их реализации", - написано в документе. Подчеркивается, что такая мера позволит повысить прозрачность финансового положения обеих сторон и поможет молодым семьям принимать взвешенные решения при планировании совместного бюджета.
В России хотят разрешить запрашивать кредитную историю будущего супруга

В ГД предложили разрешить запрос кредитной истории партнера до вступления в брак

Кольца новобрачных, свидетельство о браке и паспорта молодоженов
Кольца новобрачных, свидетельство о браке и паспорта молодоженов. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Анна Скрозникова и Антон Ткачев направили обращение председателю Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной с предложением рассмотреть возможность предоставления кредитной истории будущего супруга до вступления в брак при его согласии на предоставление таких данных, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Отмечается, что в современных условиях, когда супруги часто подают совместные заявки на получение кредита или один из них выступает поручителем по займам другого, кредитная история одного из партнеров напрямую влияет на решение о выдаче кредита.
"Прошу Вас, уважаемая Эльвира Сахипзадовна, оценить целесообразность принятия указанной инициативы и, в случае Вашей поддержки, поручить профильным департаментам Банка России совместно с заинтересованными органами исполнительной власти проработать вопрос их реализации", - написано в документе.
Подчеркивается, что такая мера позволит повысить прозрачность финансового положения обеих сторон и поможет молодым семьям принимать взвешенные решения при планировании совместного бюджета.
