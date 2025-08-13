https://ria.ru/20250813/gosduma-2034971335.html

В ГД внесли проект о поддержке детей военных после окончания школы

В ГД внесли проект о поддержке детей военных после окончания школы - РИА Новости, 13.08.2025

В ГД внесли проект о поддержке детей военных после окончания школы

Законопроект, позволяющий детям военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и добровольцев не терять меры поддержки после окончания школы и до... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T11:44:00+03:00

2025-08-13T11:44:00+03:00

2025-08-13T11:44:00+03:00

общество

госдума рф

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/15/1486371569_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0af150c80d95c9e4801d684dd602aa52.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Законопроект, позволяющий детям военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и добровольцев не терять меры поддержки после окончания школы и до поступления в вузы и колледжи, внесен в Госдуму, сообщили в "Единой России". "Законопроект, внесённый в Госдуму сенаторами и депутатами от партии, позволит детям военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и добровольцев не терять меры поддержки в период после окончания школы и до поступления в вузы и колледжи", - сообщили в Telegram-канале ЕР. В партии пояснили, что на данный момент право на льготы имеют члены семьи военнослужащего, сотрудника правоохранительных органов, добровольца, к которым отнесены несовершеннолетние дети и дети младше 23 лет, очно обучающиеся в вузе или ссузе. Однако дети, закончившие школу в июне, до момента поступления в сентябре, в течение лета теряют право на получение предусмотренных законодательством льгот.

https://ria.ru/20250813/svo-2034922030.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, госдума рф, единая россия