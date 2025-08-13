Рейтинг@Mail.ru
В ГД внесли проект о поддержке детей военных после окончания школы - РИА Новости, 13.08.2025
11:44 13.08.2025
В ГД внесли проект о поддержке детей военных после окончания школы
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Законопроект, позволяющий детям военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и добровольцев не терять меры поддержки после окончания школы и до поступления в вузы и колледжи, внесен в Госдуму, сообщили в "Единой России". "Законопроект, внесённый в Госдуму сенаторами и депутатами от партии, позволит детям военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и добровольцев не терять меры поддержки в период после окончания школы и до поступления в вузы и колледжи", - сообщили в Telegram-канале ЕР. В партии пояснили, что на данный момент право на льготы имеют члены семьи военнослужащего, сотрудника правоохранительных органов, добровольца, к которым отнесены несовершеннолетние дети и дети младше 23 лет, очно обучающиеся в вузе или ссузе. Однако дети, закончившие школу в июне, до момента поступления в сентябре, в течение лета теряют право на получение предусмотренных законодательством льгот.
В ГД внесли проект о поддержке детей военных после окончания школы

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Законопроект, позволяющий детям военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и добровольцев не терять меры поддержки после окончания школы и до поступления в вузы и колледжи, внесен в Госдуму, сообщили в "Единой России".
"Законопроект, внесённый в Госдуму сенаторами и депутатами от партии, позволит детям военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и добровольцев не терять меры поддержки в период после окончания школы и до поступления в вузы и колледжи", - сообщили в Telegram-канале ЕР.
В партии пояснили, что на данный момент право на льготы имеют члены семьи военнослужащего, сотрудника правоохранительных органов, добровольца, к которым отнесены несовершеннолетние дети и дети младше 23 лет, очно обучающиеся в вузе или ссузе. Однако дети, закончившие школу в июне, до момента поступления в сентябре, в течение лета теряют право на получение предусмотренных законодательством льгот.
