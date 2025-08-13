https://ria.ru/20250813/gosduma-2034912407.html

В ГД предложили ввести налоговый вычет на отделочный ремонт жилья

В ГД предложили ввести налоговый вычет на отделочный ремонт жилья - РИА Новости, 13.08.2025

В ГД предложили ввести налоговый вычет на отделочный ремонт жилья

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру финансов Антону Силуанову с предложением ввести налоговый вычет до... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T02:08:00+03:00

2025-08-13T02:08:00+03:00

2025-08-13T02:08:00+03:00

жилье

яна лантратова

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру финансов Антону Силуанову с предложением ввести налоговый вычет до 500 тысяч рублей на отделочный ремонт жилья для многодетных семей, малоимущих граждан, а также пенсионеров, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "Предлагается ввести новый вид имущественного налогового вычета, позволяющий компенсировать часть расходов на благоустройство жилых помещений, принадлежащих налогоплательщикам на праве собственности, исключительно для малоимущих граждан, многодетных семей и пенсионеров", - сказано в письме. В документе уточняется, что налоговый вычет будет применяться к затратам на приобретение отделочных материалов и оплату работ по внутренней отделке, исключая расходы на реконструкцию, переустройство или перепланировку. Максимальная сумма вычета, согласно предлагаемой мере, составит 500 тысяч рублей, с возможностью переноса неиспользованного остатка на последующие налоговые периоды, но не более трех лет, а также вычет не будет предоставляться, если расходы покрываются за счет средств работодателей, иных лиц или бюджетов. "В некоторых квартирах и домах без ремонта просто невозможно жить! Купить новое жилье люди при нынешних ценах себе не могут позволить. Приходиться ремонтировать. Но строительные материалы постоянно дорожают, а никакой поддержки от государства владельцы такой "вторички", в отличие от покупателей недвижимости, не получают", - сказал Миронов РИА Новости. Кроме того, Лантратова, комментируя инициативу, сообщила агентству, что этот вычет снизит финансовую нагрузку на пенсионеров, многодетных и малоимущих граждан, и в то же время поможет поддерживать жилищный фонд в хорошем состоянии.

https://ria.ru/20250811/gosduma-2034495044.html

https://ria.ru/20250809/gosduma-2034270384.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жилье, яна лантратова, госдума рф