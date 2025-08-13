Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили ввести налоговый вычет на отделочный ремонт жилья - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:08 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/gosduma-2034912407.html
В ГД предложили ввести налоговый вычет на отделочный ремонт жилья
В ГД предложили ввести налоговый вычет на отделочный ремонт жилья - РИА Новости, 13.08.2025
В ГД предложили ввести налоговый вычет на отделочный ремонт жилья
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру финансов Антону Силуанову с предложением ввести налоговый вычет до... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T02:08:00+03:00
2025-08-13T02:08:00+03:00
жилье
яна лантратова
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру финансов Антону Силуанову с предложением ввести налоговый вычет до 500 тысяч рублей на отделочный ремонт жилья для многодетных семей, малоимущих граждан, а также пенсионеров, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "Предлагается ввести новый вид имущественного налогового вычета, позволяющий компенсировать часть расходов на благоустройство жилых помещений, принадлежащих налогоплательщикам на праве собственности, исключительно для малоимущих граждан, многодетных семей и пенсионеров", - сказано в письме. В документе уточняется, что налоговый вычет будет применяться к затратам на приобретение отделочных материалов и оплату работ по внутренней отделке, исключая расходы на реконструкцию, переустройство или перепланировку. Максимальная сумма вычета, согласно предлагаемой мере, составит 500 тысяч рублей, с возможностью переноса неиспользованного остатка на последующие налоговые периоды, но не более трех лет, а также вычет не будет предоставляться, если расходы покрываются за счет средств работодателей, иных лиц или бюджетов. "В некоторых квартирах и домах без ремонта просто невозможно жить! Купить новое жилье люди при нынешних ценах себе не могут позволить. Приходиться ремонтировать. Но строительные материалы постоянно дорожают, а никакой поддержки от государства владельцы такой "вторички", в отличие от покупателей недвижимости, не получают", - сказал Миронов РИА Новости. Кроме того, Лантратова, комментируя инициативу, сообщила агентству, что этот вычет снизит финансовую нагрузку на пенсионеров, многодетных и малоимущих граждан, и в то же время поможет поддерживать жилищный фонд в хорошем состоянии.
https://ria.ru/20250811/gosduma-2034495044.html
https://ria.ru/20250809/gosduma-2034270384.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, яна лантратова, госдума рф
Жилье, Яна Лантратова, Госдума РФ
В ГД предложили ввести налоговый вычет на отделочный ремонт жилья

Депутаты СРЗП предложили ввести налоговый вычет на отделочный ремонт жилья

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру финансов Антону Силуанову с предложением ввести налоговый вычет до 500 тысяч рублей на отделочный ремонт жилья для многодетных семей, малоимущих граждан, а также пенсионеров, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
В Госдуму внесут проект об увеличении отпуска для предпенсионеров
11 августа, 04:10
"Предлагается ввести новый вид имущественного налогового вычета, позволяющий компенсировать часть расходов на благоустройство жилых помещений, принадлежащих налогоплательщикам на праве собственности, исключительно для малоимущих граждан, многодетных семей и пенсионеров", - сказано в письме.
В документе уточняется, что налоговый вычет будет применяться к затратам на приобретение отделочных материалов и оплату работ по внутренней отделке, исключая расходы на реконструкцию, переустройство или перепланировку.
Максимальная сумма вычета, согласно предлагаемой мере, составит 500 тысяч рублей, с возможностью переноса неиспользованного остатка на последующие налоговые периоды, но не более трех лет, а также вычет не будет предоставляться, если расходы покрываются за счет средств работодателей, иных лиц или бюджетов.
"В некоторых квартирах и домах без ремонта просто невозможно жить! Купить новое жилье люди при нынешних ценах себе не могут позволить. Приходиться ремонтировать. Но строительные материалы постоянно дорожают, а никакой поддержки от государства владельцы такой "вторички", в отличие от покупателей недвижимости, не получают", - сказал Миронов РИА Новости.
Кроме того, Лантратова, комментируя инициативу, сообщила агентству, что этот вычет снизит финансовую нагрузку на пенсионеров, многодетных и малоимущих граждан, и в то же время поможет поддерживать жилищный фонд в хорошем состоянии.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
В Госдуме предложили снизить уровень шума в жилых помещениях
9 августа, 02:10
 
ЖильеЯна ЛантратоваГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала