Рейтинг@Mail.ru
В ГД призвали обратить внимание на стикеры с пропагандой ЛГБТ* в Telegram - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:50 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/gosduma-2034911692.html
В ГД призвали обратить внимание на стикеры с пропагандой ЛГБТ* в Telegram
В ГД призвали обратить внимание на стикеры с пропагандой ЛГБТ* в Telegram - РИА Новости, 13.08.2025
В ГД призвали обратить внимание на стикеры с пропагандой ЛГБТ* в Telegram
Депутат Госдумы Сергей Леонов (ЛДПР) направил обращение в Роскомнадзор с просьбой принять меры в отношении Telegram из-за якобы обнаруженных в мессенджере... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T01:50:00+03:00
2025-08-13T01:50:00+03:00
технологии
россия
сергей леонов
андрей липов
telegram
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_0:85:3490:2048_1920x0_80_0_0_8f9d41005be0d28fcdd80d3f5887a9bc.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Леонов (ЛДПР) направил обращение в Роскомнадзор с просьбой принять меры в отношении Telegram из-за якобы обнаруженных в мессенджере стикеров и GIF-изображений, пропагандирующих ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в России), документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Пользователями мессенджера Telegram отмечается наличие в его функционале стикеров и GIF-изображений, которые можно найти в глобальном поиске мессенджера, направленных на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения", - написал Леонов в обращении на имя главы Роскомнадзора Андрея Липова. В разговоре с РИА Новости Леонов пояснил, что в глобальном поиске GIF-изображений и стикеров в Telegram при соответствующем запросе открывается "целая палитра как мужчин, так и женщин представителей этого движения". Он добавил, что считает это скрытой и неочевидной пропагандой нетрадиционных отношений. "В целях защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей прошу вас принять соответствующие меры, направленные на соблюдение мессенджером Telegram российского законодательства в части запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, и по результатам направить информацию в мой адрес", - написал депутат в обращении.* Запрещенное в России экстремистское движение
https://ria.ru/20250702/roskomnadzor-2026783520.html
https://ria.ru/20250731/mosgorsud-2032538493.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_14a662915bccf8bf485ee8def7a24110.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, сергей леонов, андрей липов, telegram, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, Сергей Леонов, Андрей Липов, Telegram, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
В ГД призвали обратить внимание на стикеры с пропагандой ЛГБТ* в Telegram

Леонов призвал обратить внимание на стикеры с пропагандой ЛГБТ в Telegram

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Леонов (ЛДПР) направил обращение в Роскомнадзор с просьбой принять меры в отношении Telegram из-за якобы обнаруженных в мессенджере стикеров и GIF-изображений, пропагандирующих ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в России), документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Пользователями мессенджера Telegram отмечается наличие в его функционале стикеров и GIF-изображений, которые можно найти в глобальном поиске мессенджера, направленных на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения", - написал Леонов в обращении на имя главы Роскомнадзора Андрея Липова.
Google на ipad - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Роскомнадзор не получал запрос о мерах по защите детей в интернете
2 июля, 17:09
В разговоре с РИА Новости Леонов пояснил, что в глобальном поиске GIF-изображений и стикеров в Telegram при соответствующем запросе открывается "целая палитра как мужчин, так и женщин представителей этого движения". Он добавил, что считает это скрытой и неочевидной пропагандой нетрадиционных отношений.
"В целях защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей прошу вас принять соответствующие меры, направленные на соблюдение мессенджером Telegram российского законодательства в части запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, и по результатам направить информацию в мой адрес", - написал депутат в обращении.
* Запрещенное в России экстремистское движение
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Экс-депутат Госдумы не смог отменить в Мосгорсуде штраф за пропаганду ЛГБТ*
31 июля, 11:31
 
ТехнологииРоссияСергей ЛеоновАндрей ЛиповTelegramГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала