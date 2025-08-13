https://ria.ru/20250813/gosduma-2034911692.html

В ГД призвали обратить внимание на стикеры с пропагандой ЛГБТ* в Telegram

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Леонов (ЛДПР) направил обращение в Роскомнадзор с просьбой принять меры в отношении Telegram из-за якобы обнаруженных в мессенджере стикеров и GIF-изображений, пропагандирующих ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в России), документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Пользователями мессенджера Telegram отмечается наличие в его функционале стикеров и GIF-изображений, которые можно найти в глобальном поиске мессенджера, направленных на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения", - написал Леонов в обращении на имя главы Роскомнадзора Андрея Липова. В разговоре с РИА Новости Леонов пояснил, что в глобальном поиске GIF-изображений и стикеров в Telegram при соответствующем запросе открывается "целая палитра как мужчин, так и женщин представителей этого движения". Он добавил, что считает это скрытой и неочевидной пропагандой нетрадиционных отношений. "В целях защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей прошу вас принять соответствующие меры, направленные на соблюдение мессенджером Telegram российского законодательства в части запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, и по результатам направить информацию в мой адрес", - написал депутат в обращении.* Запрещенное в России экстремистское движение

