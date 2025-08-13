Эксперты оценили последствия роста госдолга США для России

https://ria.ru/20250813/gosdolg-2035038184.html

Увеличение госдолга США для мировой экономики означает рост инфляции, дальнейшее усиление дедолларизации и замедление экономического роста в долгосрочной... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T15:45:00+03:00

2025-08-13T15:45:00+03:00

2025-08-13T16:40:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800612651_0:147:3072:1874_1920x0_80_0_0_5b1aec3ea18f82966ad76c9d96431541.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Увеличение госдолга США для мировой экономики означает рост инфляции, дальнейшее усиление дедолларизации и замедление экономического роста в долгосрочной перспективе, при этом Россию негативные последствия американских проблем практически не затронут из-за санкций, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Госдолг США по состоянию на 11 августа впервые в истории превысил 37 триллионов долларов, отчитался накануне минфин страны. Перманентный рост государственного долга - это типичная для США ситуация. Страна уже более 20 лет живет в ситуации бюджетного дефицита и заимствует деньги как внутри страны, так и за рубежом. После Второй мировой войны потолок госдолга поднимали более 100 раз. Дополнительные заемные средства позволяют американской экономике держаться на плаву в условиях глобальной перестройки внешнеторговой политики. ПОЧЕМУ РАСТЕТ ДОЛГ США И ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ Госдолг США продолжает увеличиваться из-за бюджетного дефицита: правительство тратит больше, чем получает доходов. В первую очередь это высокие расходы на социальное обеспечение и медицинские программы страхования, которые в сумме составляют около 50% расходной части бюджета. Во-вторых, политика налоговых льгот, которую проводит президент США Дональд Трамп, также не способствует пополнению государственных доходов. Политическая элита США не готова к жестким мерам по сокращению дефицита, которые могут ударить по электорату, уверена директор Центра социально-политических исследований РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Давыдова. "Для мировой экономики увеличение госдолга США означает рост инфляции, возможное ослабление курса доллара по отношению к юаню и евро, а также меньше ресурсов остается для инвестирования, что в долгосрочной перспективе может привести к замедлению экономического роста", - полагает она. Если говорить про устойчивость мировой финансовой системы, то она действительно может пошатнуться в случае невозможности США расплачиваться по своим обязательствам, рассуждает заместитель руководителя Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко. Убытки, отмечает она, потерпят и крупные компании, и государства. Кроме того, не исключено и банкротство крупных финансовых организаций. "Если говорить о России, то ее это коснется в меньшей степени из-за санкционного давления, так как многие финансовые операции России и США в настоящее время практически не осуществляются. Необходимо также отметить, что в случае негативных финансовых событий в США может выиграть БРИКС и его финансовая система", - добавляет она. Также важным аспектом является переход России на оплату в других валютах, а не в долларе, за различные товары, работы и услуги, что также сократит влияние негативных событий на финансовую систему страны, подчеркнула эксперт. ГРОЗИТ ЛИ США ДЕФОЛТ? Собеседники агентства считают, что хотя рост госдолга и сулит проблемы в случае невозможности его обслуживать, "призрак дефолта" все-таки на горизонте пока не маячит. О величине госдолга США говорят уже давно, и по факту рост его объема также был ожидаем и уже не вызывает паники на рынке, поясняет основатель финансовой компании Anderida Financial Group Алексей Тараповский. "Нужно понимать, что госдолг - это не всегда признак кризиса, и в случае с США - это прямое доказательство. Ни о каком дефолте речи не идет, и такой сценарий имеет минимальную вероятность. Весь долг США номинирован в долларах, что подразумевает возможность дополнительной денежной эмиссии в случае форс-мажора", - добавляет он. Это же мнение разделяет и Давыдова. "Прямой дефолт США маловероятен, однако дальнейший рост госдолга может подрывать доверие к доллару", - заключила она.

россия

2025

