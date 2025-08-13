https://ria.ru/20250813/gosdep-2034974770.html
Госдеп объявил награду за помощь в поимке главаря гаитянских банд
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Госдеп объявил награду в размере до 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет в поимке главаря объединения гаитянских банд Джимми Шеризье по прозвищу "Барбекю". "Бюро по борьбе с международным оборотом наркотиков и обеспечению правопорядка государственного департамента США объявляет о вознаграждении… в размере до 5 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту и/или осуждению в любой стране лидера гаитянских банд Джимми Шеризье, также известного как "Барбекю", - говорится в заявлении официального представителя госдепа Тэмми Брюс, оно размещено на сайте посольства США в Гаити. В госдепе напомнили, что Шеризье является лидером организации Viv Ansanm, признанной в США террористической, там также назвали его ключевой фигурой, ответственной за разгул банд в Гаити. В госдепе утверждают, что Шеризье напрямую причастен к массовым убийствам и изнасилованиям граждан Гаити. В ведомстве добавили, что минюст США также обвинил Шеризье в сговоре для нарушения американских санкций. В марте телеканал Sky News сообщал, что Шеризье заявил, что готов к переговорам о политическом будущем Гаити при условии участия в них представителей банд.
