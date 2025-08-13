Рейтинг@Mail.ru
Госдеп объявил награду за помощь в поимке главаря гаитянских банд - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:57 13.08.2025 (обновлено: 12:02 13.08.2025)
https://ria.ru/20250813/gosdep-2034974770.html
Госдеп объявил награду за помощь в поимке главаря гаитянских банд
Госдеп объявил награду за помощь в поимке главаря гаитянских банд - РИА Новости, 13.08.2025
Госдеп объявил награду за помощь в поимке главаря гаитянских банд
Госдеп объявил награду в размере до 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет в поимке главаря объединения гаитянских банд Джимми Шеризье по прозвищу... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T11:57:00+03:00
2025-08-13T12:02:00+03:00
в мире
сша
гаити
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1920x0_80_0_0_a7cc33d2b8ce95bf4e70c819587028a1.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Госдеп объявил награду в размере до 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет в поимке главаря объединения гаитянских банд Джимми Шеризье по прозвищу "Барбекю". "Бюро по борьбе с международным оборотом наркотиков и обеспечению правопорядка государственного департамента США объявляет о вознаграждении… в размере до 5 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту и/или осуждению в любой стране лидера гаитянских банд Джимми Шеризье, также известного как "Барбекю", - говорится в заявлении официального представителя госдепа Тэмми Брюс, оно размещено на сайте посольства США в Гаити. В госдепе напомнили, что Шеризье является лидером организации Viv Ansanm, признанной в США террористической, там также назвали его ключевой фигурой, ответственной за разгул банд в Гаити. В госдепе утверждают, что Шеризье напрямую причастен к массовым убийствам и изнасилованиям граждан Гаити. В ведомстве добавили, что минюст США также обвинил Шеризье в сговоре для нарушения американских санкций. В марте телеканал Sky News сообщал, что Шеризье заявил, что готов к переговорам о политическом будущем Гаити при условии участия в них представителей банд.
https://ria.ru/20250320/ssha-2006106272.html
https://ria.ru/20250812/pentagon-2034747341.html
сша
гаити
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2134:1600_1920x0_80_0_0_434213d728e83247084e0ba31c8326b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, гаити, государственный департамент сша
В мире, США, Гаити, Государственный департамент США
Госдеп объявил награду за помощь в поимке главаря гаитянских банд

Госдеп объявил награду в $5 млн за информацию о главаре гаитянских банд Шеризье

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Госдеп объявил награду в размере до 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет в поимке главаря объединения гаитянских банд Джимми Шеризье по прозвищу "Барбекю".
"Бюро по борьбе с международным оборотом наркотиков и обеспечению правопорядка государственного департамента США объявляет о вознаграждении… в размере до 5 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту и/или осуждению в любой стране лидера гаитянских банд Джимми Шеризье, также известного как "Барбекю", - говорится в заявлении официального представителя госдепа Тэмми Брюс, оно размещено на сайте посольства США в Гаити.
Вид на центр Боготы, Колумбия - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Колумбия экстрадировала в США восемь предполагаемых наркоторговцев
20 марта, 07:27
В госдепе напомнили, что Шеризье является лидером организации Viv Ansanm, признанной в США террористической, там также назвали его ключевой фигурой, ответственной за разгул банд в Гаити.
В госдепе утверждают, что Шеризье напрямую причастен к массовым убийствам и изнасилованиям граждан Гаити.
В ведомстве добавили, что минюст США также обвинил Шеризье в сговоре для нарушения американских санкций.
В марте телеканал Sky News сообщал, что Шеризье заявил, что готов к переговорам о политическом будущем Гаити при условии участия в них представителей банд.
Национальная гвардия США - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Пентагон направил около 800 военнослужащих Нацгвардии в Вашингтон
12 августа, 11:09
 
В миреСШАГаитиГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала