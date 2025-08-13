Сотрудник коммунального предприятия пострадал при украинской атаке в ДНР

https://ria.ru/20250813/gorlovka-2034945033.html

Сотрудник коммунального предприятия в Горловке в ДНР ранен из-за сброса боеприпаса украинским беспилотником, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 13.08.2025

ДОНЕЦК, 13 авг – РИА Новости. Сотрудник коммунального предприятия в Горловке в ДНР ранен из-за сброса боеприпаса украинским беспилотником, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины ранен сотрудник одного из коммунальных предприятий Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Ранее мэр сообщил, что в ночь на среду из-за атак ВСУ в центре Горловки погибла женщина, еще одна ранена. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

