Сотрудник коммунального предприятия пострадал при украинской атаке в ДНР
Сотрудник коммунального предприятия пострадал при украинской атаке в ДНР
2025-08-13T10:23:00+03:00
ДОНЕЦК, 13 авг – РИА Новости. Сотрудник коммунального предприятия в Горловке в ДНР ранен из-за сброса боеприпаса украинским беспилотником, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины ранен сотрудник одного из коммунальных предприятий Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Ранее мэр сообщил, что в ночь на среду из-за атак ВСУ в центре Горловки погибла женщина, еще одна ранена. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
