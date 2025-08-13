Рейтинг@Mail.ru
В Горловке при атаке украинского БПЛА пострадал человек
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
02:33 13.08.2025
В Горловке при атаке украинского БПЛА пострадал человек
Мирная жительница пострадала в результате атаки украинского беспилотника по Горловке в ДНР, заявил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 13.08.2025
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате атаки украинского беспилотника по Горловке в ДНР, заявил мэр города Иван Приходько. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ (вооружённых формирований Украины - ред.) в центре Горловки ранена мирная жительница", - написал мэр в своём Telegram-канале. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ во вторник неоднократно атаковали Горловку при помощи БПЛА-камикадзе, а также сбрасывали взрывоопасный предмет с беспилотника на город. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
В Горловке при атаке украинского БПЛА пострадал человек

В центре Горловки при атаке БПЛА ВСУ ранена мирная жительница

ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате атаки украинского беспилотника по Горловке в ДНР, заявил мэр города Иван Приходько.
"В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ (вооружённых формирований Украины - ред.) в центре Горловки ранена мирная жительница", - написал мэр в своём Telegram-канале.
По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ во вторник неоднократно атаковали Горловку при помощи БПЛА-камикадзе, а также сбрасывали взрывоопасный предмет с беспилотника на город.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Фрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Украинские войска 16 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
