Скандал в Белом доме был самоубийством для Зеленского, признал Ермак

Скандал в Овальном кабинете Белого дома с дипломатической точки зрения был самоубийством для Владимира Зеленского, признал глава его офиса Андрей Ермак.

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Скандал в Овальном кабинете Белого дома с дипломатической точки зрения был самоубийством для Владимира Зеленского, признал глава его офиса Андрей Ермак. "Знаете, когда была дискуссия в Овальном кабинете, с точки зрения дипломатии, с точки зрения на свою карьеру, вам все скажут, что это было самоубийство (для Зеленского – ред.)", - приводит украинское издание "Экономическая правда" слова Ермака на встрече со студентами. По информации украинского издания "Страна.ua", после обнародования цитат Ермака со встречи издание подверглось критике, в частности со стороны главы Киевской школы экономики Тимофея Милованова, который организовал эту встречу. Он назвал это "нарушением журналистской этики". Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.

