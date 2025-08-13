Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Ирана назвал санкции США преступлением - РИА Новости, 13.08.2025
08:10 13.08.2025
Глава МИД Ирана назвал санкции США преступлением
Глава МИД Ирана назвал санкции США преступлением - РИА Новости, 13.08.2025
Глава МИД Ирана назвал санкции США преступлением
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи призвал признать вводимые Вашингтоном и его союзниками санкции преступлением против человечности. РИА Новости, 13.08.2025
в мире
иран
сша
вашингтон (штат)
аббас аракчи
дональд трамп
али шамхани
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи призвал признать вводимые Вашингтоном и его союзниками санкции преступлением против человечности. "Настало время признать бесчеловечные санкции, которые вводили США и их пособники, преступлениями против человечности. Страны, подвергшиеся санкциям, должны скоординировать усилия для выработки единых и коллективных мер реагирования", - написал Аракчи на своей странице в соцсети Х*. Минфин США 31 июля сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа ввела свой крупнейший на данный момент пакет санкций против Ирана. Новые санкции затрагивают более чем 50 физических и юридических лиц, связанных с Мохаммедом Хоссейном Шамхани, сыном советника верховного лидера Ирана Али Шамхани.* Социальная сеть, исполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
в мире, иран, сша, вашингтон (штат), аббас аракчи, дональд трамп, али шамхани
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Аббас Аракчи, Дональд Трамп, Али Шамхани
Глава МИД Ирана назвал санкции США преступлением

Глава МИД Ирана Аракчи назвал санкции США преступлением против человечности

© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи призвал признать вводимые Вашингтоном и его союзниками санкции преступлением против человечности.
"Настало время признать бесчеловечные санкции, которые вводили США и их пособники, преступлениями против человечности. Страны, подвергшиеся санкциям, должны скоординировать усилия для выработки единых и коллективных мер реагирования", - написал Аракчи на своей странице в соцсети Х*.
Минфин США 31 июля сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа ввела свой крупнейший на данный момент пакет санкций против Ирана. Новые санкции затрагивают более чем 50 физических и юридических лиц, связанных с Мохаммедом Хоссейном Шамхани, сыном советника верховного лидера Ирана Али Шамхани.
* Социальная сеть, исполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
В миреИранСШАВашингтон (штат)Аббас АракчиДональд ТрампАли Шамхани
 
 
