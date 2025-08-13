https://ria.ru/20250813/glava-2034930964.html
Глава МИД Ирана назвал санкции США преступлением
Глава МИД Ирана назвал санкции США преступлением - РИА Новости, 13.08.2025
Глава МИД Ирана назвал санкции США преступлением
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи призвал признать вводимые Вашингтоном и его союзниками санкции преступлением против человечности.
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи призвал признать вводимые Вашингтоном и его союзниками санкции преступлением против человечности. "Настало время признать бесчеловечные санкции, которые вводили США и их пособники, преступлениями против человечности. Страны, подвергшиеся санкциям, должны скоординировать усилия для выработки единых и коллективных мер реагирования", - написал Аракчи на своей странице в соцсети Х*. Минфин США 31 июля сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа ввела свой крупнейший на данный момент пакет санкций против Ирана. Новые санкции затрагивают более чем 50 физических и юридических лиц, связанных с Мохаммедом Хоссейном Шамхани, сыном советника верховного лидера Ирана Али Шамхани.* Социальная сеть, исполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
Глава МИД Ирана назвал санкции США преступлением
