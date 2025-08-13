https://ria.ru/20250813/germaniya-2035038438.html

В ХДС/ХСC назвали пособие по безработице для украинцев в Германии ошибкой

В ХДС/ХСC назвали пособие по безработице для украинцев в Германии ошибкой

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Решение предыдущего правительства ФРГ выплачивать украинским беженцам в Германии пособие по безработице (Bürgergeld) изначально было ошибкой, считает секретарь фракции ХДС/ХСС в бундестаге Штеффен Бильгер. "В любом случае тогдашнее решение "светофорной" коалиции (правительства бывшего канцлера Олафа Шольца - ред.) напрямую включить украинцев в систему выплат пособий по безработице было неверным", - заявил Бильгер в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).Бильгер отметил, что нынешняя система помощи в ФРГ не поощряет людей к быстрому поиску работы. "Наша система благих намерений, которая требует сначала выучить немецкий язык, что может занять много времени, может привести к тому, что люди слишком привыкнут к получению гражданских пособий", - заявил Бильгер. В этой связи он предложил украинцам соглашаться на любую работу в Германии, даже если она не соответствует их образованию и квалификации. "Я не думаю, что украинцы могут работать только по своей профессии", - сказал Бильгер добавив, что на рынке труда есть много других свободных вакансий. Парламентарий напомнил, что в настоящее время доля трудоустроенных в Германии украинских беженцев ниже, чем в других странах. При этом расходы на выплату пособий по безработице в ФРГ выросли до рекордных 47 миллиардов евро. "Дальше так продолжаться не может, необходимо принять (соответствующие - ред.) меры", - призвал Бильгер. Ранее газета Welt со ссылкой на законопроект министра труда и социальных вопросов Бербель Бас сообщила, что украинцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, вместо пособий по безработице будут получать меньшие по размеру пособия для просителей убежища, таким образом правительство ФРГ надеется сэкономить на пособиях по безработице более миллиарда евро в 2026 году. Таблоид Bild 3 августа сообщил, что траты на пособия по безработице в Германии выросли в 2024 году до рекордных сумм, составив почти 47 миллиардов евро. Отмечается, что в группу иностранных получателей входят несколько сотен тысяч украинцев. По данным министерства социального обеспечения Германии, на них в 2024 году ушло около 6,4 миллиарда евро. Право на получение гражданского пособия в Германии есть у трудоспособных лиц, получающих низкий доход или вообще не имеющих такового. Ежемесячная выплата пособия на одного человека составляет до 563 евро.

