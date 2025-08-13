https://ria.ru/20250813/germanija-2035124631.html
SWR: ФРГ не будет расследовать действия депутата, нарисовавшего свастику
SWR: ФРГ не будет расследовать действия депутата, нарисовавшего свастику - РИА Новости, 13.08.2025
SWR: ФРГ не будет расследовать действия депутата, нарисовавшего свастику
Прокуратура немецкого города Штутгарт не намерена расследовать действия депутата ландтага федеральной земли Баден-Вюртемберг, нарисовавшего свастику на... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T21:47:00+03:00
2025-08-13T21:47:00+03:00
2025-08-13T21:47:00+03:00
в мире
штутгарт
баден-вюртемберг
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_703afa752538d31acc84ddbf3da3a8f7.jpg
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Прокуратура немецкого города Штутгарт не намерена расследовать действия депутата ландтага федеральной земли Баден-Вюртемберг, нарисовавшего свастику на бюллетене для тайного голосования, из-за отсутствия состава преступления, сообщил портал SWR. В июле вице-председатель регионального парламента, депутат от Социал-демократической партии Германии Даниэль Борн признался, что нарисовал свастику на бюллетене для тайного голосования, и объявил об уходе из президиума ландтага и парламентской фракции на фоне разразившегося из-за этого скандала. "Прокуратура Штутгарта не будет проводить расследование в отношении бывшего вице-президента ландтага от СДПГ Даниэля Борна", - говорится в материале. Правоохранители обосновали свое решение отсутствием состава преступления, уточняет портал. По мнению прокуратуры, депутат не "распространял" свастику и не осуществлял ее "публичное использование", когда бросил ее в урну для тайного голосования, отмечается в статье. Кроме того, прокуратура не считает, что Борна можно обвинить в оскорблении политика, напротив имени которого он нарисовал свастику, пишет SWR. Это решение она обосновывает наличием у Борна депутатского иммунитета, позволяющего ему не нести правовую ответственность за выражение мнения на заседаниях парламента или при голосовании.
https://ria.ru/20250628/merts-2026005908.html
штутгарт
баден-вюртемберг
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_55:0:968:685_1920x0_80_0_0_96dd1d960950b86106a22d9cb4f2d53d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, штутгарт, баден-вюртемберг, германия
В мире, Штутгарт, Баден-Вюртемберг, Германия
SWR: ФРГ не будет расследовать действия депутата, нарисовавшего свастику
SWR: прокуратура ФРГ не будет расследовать дело депутата, нарисовавшего свастику