21:47 13.08.2025
SWR: ФРГ не будет расследовать действия депутата, нарисовавшего свастику
SWR: ФРГ не будет расследовать действия депутата, нарисовавшего свастику
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Прокуратура немецкого города Штутгарт не намерена расследовать действия депутата ландтага федеральной земли Баден-Вюртемберг, нарисовавшего свастику на бюллетене для тайного голосования, из-за отсутствия состава преступления, сообщил портал SWR. В июле вице-председатель регионального парламента, депутат от Социал-демократической партии Германии Даниэль Борн признался, что нарисовал свастику на бюллетене для тайного голосования, и объявил об уходе из президиума ландтага и парламентской фракции на фоне разразившегося из-за этого скандала. "Прокуратура Штутгарта не будет проводить расследование в отношении бывшего вице-президента ландтага от СДПГ Даниэля Борна", - говорится в материале. Правоохранители обосновали свое решение отсутствием состава преступления, уточняет портал. По мнению прокуратуры, депутат не "распространял" свастику и не осуществлял ее "публичное использование", когда бросил ее в урну для тайного голосования, отмечается в статье. Кроме того, прокуратура не считает, что Борна можно обвинить в оскорблении политика, напротив имени которого он нарисовал свастику, пишет SWR. Это решение она обосновывает наличием у Борна депутатского иммунитета, позволяющего ему не нести правовую ответственность за выражение мнения на заседаниях парламента или при голосовании.
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Прокуратура немецкого города Штутгарт не намерена расследовать действия депутата ландтага федеральной земли Баден-Вюртемберг, нарисовавшего свастику на бюллетене для тайного голосования, из-за отсутствия состава преступления, сообщил портал SWR.
В июле вице-председатель регионального парламента, депутат от Социал-демократической партии Германии Даниэль Борн признался, что нарисовал свастику на бюллетене для тайного голосования, и объявил об уходе из президиума ландтага и парламентской фракции на фоне разразившегося из-за этого скандала.
"Прокуратура Штутгарта не будет проводить расследование в отношении бывшего вице-президента ландтага от СДПГ Даниэля Борна", - говорится в материале.
Правоохранители обосновали свое решение отсутствием состава преступления, уточняет портал. По мнению прокуратуры, депутат не "распространял" свастику и не осуществлял ее "публичное использование", когда бросил ее в урну для тайного голосования, отмечается в статье. Кроме того, прокуратура не считает, что Борна можно обвинить в оскорблении политика, напротив имени которого он нарисовал свастику, пишет SWR. Это решение она обосновывает наличием у Борна депутатского иммунитета, позволяющего ему не нести правовую ответственность за выражение мнения на заседаниях парламента или при голосовании.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
В Германии обвинили Мерца в высокомерии из-за нацистских высказываний
28 июня, 12:43
 
