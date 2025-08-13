https://ria.ru/20250813/germanija-2035124631.html

SWR: ФРГ не будет расследовать действия депутата, нарисовавшего свастику

SWR: ФРГ не будет расследовать действия депутата, нарисовавшего свастику - РИА Новости, 13.08.2025

SWR: ФРГ не будет расследовать действия депутата, нарисовавшего свастику

Прокуратура немецкого города Штутгарт не намерена расследовать действия депутата ландтага федеральной земли Баден-Вюртемберг, нарисовавшего свастику на... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T21:47:00+03:00

2025-08-13T21:47:00+03:00

2025-08-13T21:47:00+03:00

в мире

штутгарт

баден-вюртемберг

германия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_703afa752538d31acc84ddbf3da3a8f7.jpg

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Прокуратура немецкого города Штутгарт не намерена расследовать действия депутата ландтага федеральной земли Баден-Вюртемберг, нарисовавшего свастику на бюллетене для тайного голосования, из-за отсутствия состава преступления, сообщил портал SWR. В июле вице-председатель регионального парламента, депутат от Социал-демократической партии Германии Даниэль Борн признался, что нарисовал свастику на бюллетене для тайного голосования, и объявил об уходе из президиума ландтага и парламентской фракции на фоне разразившегося из-за этого скандала. "Прокуратура Штутгарта не будет проводить расследование в отношении бывшего вице-президента ландтага от СДПГ Даниэля Борна", - говорится в материале. Правоохранители обосновали свое решение отсутствием состава преступления, уточняет портал. По мнению прокуратуры, депутат не "распространял" свастику и не осуществлял ее "публичное использование", когда бросил ее в урну для тайного голосования, отмечается в статье. Кроме того, прокуратура не считает, что Борна можно обвинить в оскорблении политика, напротив имени которого он нарисовал свастику, пишет SWR. Это решение она обосновывает наличием у Борна депутатского иммунитета, позволяющего ему не нести правовую ответственность за выражение мнения на заседаниях парламента или при голосовании.

https://ria.ru/20250628/merts-2026005908.html

штутгарт

баден-вюртемберг

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, штутгарт, баден-вюртемберг, германия