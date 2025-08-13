https://ria.ru/20250813/gaza-2035130852.html

В Газе заявили об угрозе жизни более миллиона детей из-за недоедания

В Газе заявили об угрозе жизни более миллиона детей из-за недоедания

2025-08-13T22:59:00+03:00

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Более миллиона детей младше 18 лет в секторе Газа испытывают острую нехватку продовольствия, недоедание угрожает жизни 40 тысяч младенцев в возрасте до года и 250 тысяч детей в возрасте до пяти лет, сообщила пресс-служба властей сектора Газа в среду со ссылкой на данные медиков и гуманитарных организаций. "Сорок тысяч младенцев в возрасте до года страдают от недоедания, угрожающего их жизни; 250 тысяч детей в возрасте до пяти лет живут в условиях дефицита продовольствия, представляющего прямую угрозу их жизни; 1 миллион 200 тысяч детей в возрасте до 18 лет испытывают острую нехватку продовольствия", - указано в релизе, опубликованном в соцсетях. Ранее в среду минздрав сектора Газа сообщил о восьми новых случаях гибели людей от голода и недоедания за последние 24 часа. По данным ведомства, общее число погибших от голода на фоне блокады сектора Газа с октября 2023 года возросло до 235, включая 106 детей. Как заявила ранее администрация сектора, Израиль после частичного возобновления поставок гумпомощи палестинцам с 27 июля по 10 августа разрешил въехать в сектор 1334 грузовикам, что покрывает не более 14% потребностей населения в помощи. Основная часть грузовиков подвергается разграблению при попустительстве израильских военных, утверждают местные власти. По их оценкам, для обеспечения минимальных потребностей жителей сектора в продовольствии, предметах первой необходимости, топливе и медикаментах следует ежедневно пропускать в сектор порядка 600 грузовиков с гуманитарной помощью. Помимо частичного или полного блокирования поставок продовольствия в Газу, Израиль систематически наносил прямые удары по центрам распределения гумпомощи, утверждают власти сектора. По их данным, израильские военные за время эскалации конфликта атаковали 57 центров распределения продовольствия и 44 гуманитарных кухни. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил 5 августа, что отказ Израиля гражданским лицам в доступе к продовольствию в Газе может представлять собой преступление против человечности. Израиль продолжает жестко ограничивать доступ гуманитарной помощи в Газу, и объем разрешенной к ввозу помощи далек от необходимого, подчеркнул Тюрк. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.

