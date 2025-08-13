https://ria.ru/20250813/gaza-2035103310.html

В ПНА заявили, что готовы управлять сектором Газа

В ПНА заявили, что готовы управлять сектором Газа - РИА Новости, 13.08.2025

В ПНА заявили, что готовы управлять сектором Газа

Палестинская администрация готова управлять территориями сектора Газа, Восточного Иерусалима и Западного берега реки Иордан, заявил министр экономики... РИА Новости, 13.08.2025

БЕЙРУТ, 13 авг – РИА Новости. Палестинская администрация готова управлять территориями сектора Газа, Восточного Иерусалима и Западного берега реки Иордан, заявил министр экономики Палестинской национальной администрации (ПНА) Мухаммед аль-Амур в интервью РИА Новости в среду. "Палестинская администрация способна управлять Газой, Восточным Иерусалимом и Западным берегом реки Иордан", - сказал аль-Амур. Собеседник агентства добавил, что палестинское правительство, несмотря на экономические трудности, постоянно поддерживает связь с населением Газы через службы экстренной помощи. "Управление Газой, Восточным Иерусалимом и Западным берегом осуществлялось с высокой эффективностью, у палестинской администрации всё ещё есть возможности и энергия для управления ими", - считает аль-Амур. Ранее глава МИД Египта Бадр Абдель Аты заявил, что группа из 15 палестинских технократов под руководством Палестинской национальной администрации (ПНА) будет управлять сектором Газа во время шестимесячного переходного периода в случае достижения соглашения о прекращении огня. Глава ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя заявлял, что движение готово передать власть в секторе Газа любому палестинскому национальному органу, который будет согласован. В январе член политбюро ХАМАС Басем Наим заявил РИА Новости, что нынешние власти сектора Газа продолжат управлять им, пока палестинскими фракциями и движениями не будет согласован другой вариант. Президент Палестины Махмуд Аббас призывал ХАМАС сдать оружие Палестинской национальной администрации и трансформироваться в политическую партию.

