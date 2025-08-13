https://ria.ru/20250813/gaza-2035081139.html

Высокие цены на продукты затрудняют оказание гумпомощи в секторе Газа

ГАЗА, 13 авг – РИА Новости. Высокие цены на продукты и необходимые товары затрудняют оказание гуманитарной помощи в секторе Газа, сообщил сотрудник благотворительной организации в секторе Газа Мухаммад аль-Хатиб в интервью РИА Новости в среду. "Мы пытаемся обеспечить людей всем необходимым для выживания, но сталкиваемся со значительными трудностями из-за высоких цен на продовольствие и дрова, которые мы используем в качестве замены топлива, отсутствующего в секторе Газа", - добавляет аль-Хатиб. Абу Ибрагим, мужчина лет семидесяти, стоя в очереди за гуманитарной помощью с пустым контейнером в руке, рассказал РИА Новости, что перемещенным дают только один приём пищи, и его никогда не бывает достаточно, добавив, что люди живут в крайней нищете, а помощь, поступающая в сектор Газа, разворовывается грабителями. "Нас семья из 13 человек. Получаемой нами помощи не хватает даже на один приём пищи в день. Мы живём в условиях мучительной осады, без воды, еды, топлива и лекарств. Условия, в которых мы живём, крайне тяжёлые", - поясняет Умм Мухаммад, перемещённая в Дейр-эль-Балах жительница Газы. Как сообщила администрация сектора, Израиль после частичного возобновления поставок гумпомощи палестинцам с 27 июля по 10 августа разрешил въехать в сектор 1334 грузовикам, что покрывает не более 14% потребностей населения в помощи. Основная часть грузовиков подвергается разграблению при попустительстве израильских военных, утверждают местные власти. По их оценкам, для обеспечения минимальных потребностей жителей сектора в продовольствии, предметах первой необходимости, топливе и медикаментах следует ежедневно пропускать в сектор порядка 600 грузовиков с гуманитарной помощью. Помимо частичного или полного блокирования поставок продовольствия в Газу, Израиль систематически наносит прямые удары по центрам распределения гумпомощи, утверждают власти сектора. По их данным, израильские военные за время эскалации конфликта атаковали 57 центров распределения продовольствия и 44 гуманитарных кухни. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил 5 августа, что отказ Израиля гражданским лицам в доступе к продовольствию в Газе может представлять собой преступление против человечности. Израиль продолжает жестко ограничивать доступ гуманитарной помощи в Газу, и объем разрешенной к ввозу помощи далек от необходимого, подчеркнул Тюрк. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.

