В Газу по воздуху отправили более ста поддонов с гумпомощью - РИА Новости, 13.08.2025
17:23 13.08.2025
В Газу по воздуху отправили более ста поддонов с гумпомощью
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Шесть стран в сотрудничестве с армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) за последние несколько часов отправили по воздуху в сектор Газа более 100 поддонов с гуманитарными грузами, сообщила в среду пресс-служба израильской армии. Израильские власти с 26 июля разрешили зарубежным странам возобновить сброс гуманитарной помощи с воздуха. "В соответствии с указаниями политического руководства и в рамках сотрудничества между Израилем и ОАЭ, Иорданией, Германией, Бельгией, Францией и Италией, ЦАХАЛ через управление правительственных операций на территориях продолжает серию действий по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа. В последние часы было сброшено 119 поддонов с продовольствием для жителей сектора Газа шестью разными странами", - говорится в сообщении. Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась после того, как Израиль отказался работать с БАПОР (Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), которое многие десятилетия отвечало за снабжение палестинцев. Несколько сотен распределительных пунктов БАПОР были заменены четырьмя, которые открыл частный американский фонд GHF (Гуманитарный фонд Газы) при поддержке израильских властей в районах, которые считаются зачищенными от ХАМАС. Раздачи регулярно сопровождаются стрельбой по палестинцам со стороны израильских военных. По подсчетам ООН, с мая при подобных обстоятельствах погибли 1373 человека. Применение оружия израильтяне обычно оправдывают тем, что палестинцы якобы отклоняются от определенных им маршрутов и опасно приближаются к армейским позициям. В Израиле обвиняют БАПОР в тесных связях с ХАМАС и утверждают, что GHF впервые позволил помогать мирным жителям сектора Газа в обход палестинского движения.
в мире, израиль, оаэ, иордания, бапор, оон, хамас
В мире, Израиль, ОАЭ, Иордания, БАПОР, ООН, ХАМАС
В Газу по воздуху отправили более ста поддонов с гумпомощью

В Газу за последние часы отправили 119 поддонов с гумпомощью

© AP Photo / Abed KhaledМужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий
Мужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© AP Photo / Abed Khaled
Мужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Шесть стран в сотрудничестве с армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) за последние несколько часов отправили по воздуху в сектор Газа более 100 поддонов с гуманитарными грузами, сообщила в среду пресс-служба израильской армии.
Израильские власти с 26 июля разрешили зарубежным странам возобновить сброс гуманитарной помощи с воздуха.
"В соответствии с указаниями политического руководства и в рамках сотрудничества между Израилем и ОАЭ, Иорданией, Германией, Бельгией, Францией и Италией, ЦАХАЛ через управление правительственных операций на территориях продолжает серию действий по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа. В последние часы было сброшено 119 поддонов с продовольствием для жителей сектора Газа шестью разными странами", - говорится в сообщении.
Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась после того, как Израиль отказался работать с БАПОР (Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), которое многие десятилетия отвечало за снабжение палестинцев. Несколько сотен распределительных пунктов БАПОР были заменены четырьмя, которые открыл частный американский фонд GHF (Гуманитарный фонд Газы) при поддержке израильских властей в районах, которые считаются зачищенными от ХАМАС.
Раздачи регулярно сопровождаются стрельбой по палестинцам со стороны израильских военных. По подсчетам ООН, с мая при подобных обстоятельствах погибли 1373 человека.
Применение оружия израильтяне обычно оправдывают тем, что палестинцы якобы отклоняются от определенных им маршрутов и опасно приближаются к армейским позициям. В Израиле обвиняют БАПОР в тесных связях с ХАМАС и утверждают, что GHF впервые позволил помогать мирным жителям сектора Газа в обход палестинского движения.
В миреИзраильОАЭИорданияБАПОРООНХАМАС
 
 
